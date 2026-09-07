iQOO'nun 9000 mAh Bataryalı Tableti Yolda! Çok Güçlü İşlemcisi Var

iQOO yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pad Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

iQOO Pad Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait bir işlemci

Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait bir işlemci Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 66W

iQOO Pad Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iQOO'nun yeni tableti 8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca OLED ekran ile birlikte gelecek. Çok canlı renklere sahip bu ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada iQOO Pad 6 Pro'da 13,2 inç ekran boyutu, 2512 x 3840 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

iQOO Pad Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisine ait bir işlemci bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG oyunları Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Amiral gemisi bir işlemci olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'e sahip mobil cihazlarda battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile ve en popüler MOBA oyunlarından biri oaln Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Pad Ultra'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

iQOO Pad Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pad Ultra 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Tablet bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 6 Pro'da 13.000 mAh bataya kapasitesi ve 66W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

iQOO Pad Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Pad Ultra'nın 2026 yılının Eylül veya Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 6 Pro, 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Pad Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Pad Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Pad Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Pad Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Pad 6 Pro için 4 bin 499 yuan (32 bin 486 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde buluındurulduğunda yeni tablet 4 bin 650 yuan (33 bin 576 TL) fiyat etiektiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satılırsa vergili fiyatı 40 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tablet farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Tabletin ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.