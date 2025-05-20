6800 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve Dahası

Çok şık bir görünüme sahip olan iQOO Neo 10 Pro+ tanıtıldı. iQOO'nun uygun fiyatlı yeni telefonu çok güçlü işlemci, devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

iQOO Neo 10 Pro+ Özellikleri

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip iQOO Neo 10 Pro+, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 93,87 ekran gövde oranına sahip telefon Android 15 tabanlı OriginOS 5.0 ile birlikte geliyor.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X Ultra RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. 6.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Neo 10 Pro+ modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamer ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Çift SIM kart (nano + nano) desteğine sahip telefon ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte geliyor. Telefonda stereo hoparlörler ve USB Type-C portu mevcut. Peki, iQOO Neo 10 Pro+ ne kadar fiyata satılıyor?

iQOO Neo 10 Pro+ Fiyatı