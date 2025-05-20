Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone (3) İçin Tarih Verildi (Video)

2025 yılının mart ayında Phone (3a) serisini tanıtan Nothing, sıra dışı tasarıma sahip yeni akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Phone (3) isimli akıllı telefon modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

Nothing Phone (3) Tanıtım Tarihi

Nothing, resmî sosyal medya hesabı üzerinden Phone (3) modelinin ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Yeni telefon 2025 yılının temmuz ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Nothing ayrıca bir video da paylaştı. 6 saniye uzunluğundaki video 3 rakamına odaklanıyor. Videoda maalesef telefonun tasarımına ve özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Phone (3). It's a magic number.



Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72H — Nothing (@nothing) May 20, 2025

Nothing Phone (3) Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing CEO’su Carl Pei, Android’in resmi YouTube kanalında geçtiğimiz hafta yayınlanan bir videoda Nothing Phone (3a) modelinin yaklaşık 800 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağını açıkladı. Bu, güncel kura göre 34 bin 961 TL'ye denk geliyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Phone (3) modeli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 2023 yılında satışa sunulan Phone (2) modelinde 4.700 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.