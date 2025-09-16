En Güçlü İşlemciye Sahip Telefon Performans Testinde! 16 GB RAM'i Var

Büyük bir merakla beklenen iQOO Neo 11 Pro ile ilgili önemli bilgiler sunan bir gelişme meydana geldi. Telefonun Çin versiyonu Geekbench testinde yer aldı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Yeni akıllı telefon, dikkat çekici özelliklerle birlikte gelecek gibi görünüyor.

iQOO Neo 11 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2520A model numarasıyla görülen iQOO Neo 11 Pro, tek çekirdek testinde 3 bin 320 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 9898 puan aldı. Buna göre telefon, özellikle yüksek kaynak gerektiren uygulamaları ve oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştıracak. Yüksek performansı sayesinde tüm kullanıcıların beklentilerini karşılayacak.

Geekbench'te 16 GB RAM'e sahip sürümü yer alan cihaz, test sonuçlarına göre gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak. iQOO Neo 10 Pro+'ta ise Snapdragon 8 Elit tercih edilmişti. Bu işlemcide ise iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

iQOO Neo 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre iQOO Neo 11 Pro, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak ve 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon, 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında da 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon AMOLED ekranda 2K çözünürlükle gelecek. Ekran altı parmak izi sensörü de olacak. Bu, daha sade ve minimalist bir görüntü sunarken güvenliği de arttıracak. Böylece genel kullanıcı deneyimi de üst düzeyde olacak.

iQOO Neo 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 11 serisinin ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan iQOO 15'ten sonra tanıtılacağı söyleniyor. Neo 11 Pro'nun da Kasım veya Aralık ayında tanıtılması olası görünüyor.