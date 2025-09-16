165Hz Ekranlı OnePlus 15'in Tasarımı Şaşırttı! Bu Beklenmiyordu

OnePlus 15 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı ortaya çıkan OnePlus 15'in bu kez yeni görüntüsü sızdırıldı. Paylaşılan görsele göre telefon, serinin önceki modeline kıyasla farklı kamera tasarımıyla gelecek. Telefonda ayrıca çok güçlü bir işlemci yer alacak.

OnePlus 15'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görüntülere göre OnePlus 15'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka kamera tasarımının, iPhone 16 serisinde yer alan Pro ve Pro Max modellerine benzemesi şaşırttı.

2024 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus 13'te daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Bu telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

OnePlus 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon 1.5K çözünürlük ve 165Hz ekran yenileme hızı sunacak. Telefonda 7000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, dev bataryanın bile çok kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Snapdragon 8 Elite 2'nin önceki nesle göre hem işlemci hem de grafik performansında önemli artışlar sunması bekleniyor. OnePlus 13'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto kamera yer alacak.

OnePlus 15 Tanıtım Tarihi

OnePlus 15'in ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun global lansmanının ise 2026 yılının ocak ayında yapılacağı söyleniyor. Bu lansmanın ardından telefon pek çok ülkede satışa sunulacak.