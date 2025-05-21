Çok Güçlü Tablet Tanıtıldı! 144Hz Ekran ve 12.050 mAh Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz haftalarda devasa batarya kapasitesine sahip iQOO Z10x isimli telefonu tanıtan iQOO, bu kez çok güçlü bir tablet duyurdu. iQOO Pad 5 Pro olarak isimlendirilen tablet işlemcisi, bataryası, yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

iQOO Pad 5 Pro Özellikleri

13 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 5 Pro, LCD ekran üzerinde 2064 x 3096 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nite kadar parlaklık sunuyor. 635 gram ağırlığındaki tablet 289,56 x198,32 x 6,07 mm boyutlarında.

Tablette 3nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ yer alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, dört adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

En iyi tablet modelleri arasında yer alan Pad 5 Pro 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri bulunuyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 12.050 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 66W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

iQOO Pad 5 Pro Fiyatı