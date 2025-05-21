7000 mAh Bataryalı Realme GT 7T'nin Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda 120Hz ekranlı ucuz telefon Realme C75 5G modelini tanıtan Realme yeni telefon duyurmaya hazırlanıyor. Realme GT 7T'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon devasa bataryra kapasitesi ile birlikte gelecek.

Realme GT 7T'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Çok yakında tanıtılması beklenen Realme GT 7T'nin kutusu sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu. Paylaşılan görüntüde telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer alıyor.

Telefon gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8400 Max işlemcisinden alacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip GT 7T modeli 120W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.Telefonda OIS destekli Sony IMX896 sensörü de bulunacak.

Telefonda IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Realme GT 7T Çıkış Tarihi

Realme, GT 7 ve GT 7T modellerini 27 Mayıs 2025 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te tanıtacak.

Realme GT 7T Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme GT 7T modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 650 euro (28.610 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün ise 750 euro (30.812 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.