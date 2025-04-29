Göz Dostu Ekran, Devasa Batarya: iQOO Z10x Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

iQOO, kısa süre önce ana vatanı Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Z10 serisini duyurdu. Z10 Turbo ve Z10x modellerinden oluşan seri, dikkat çekmeyi başardı. Peki iQOO Z10x özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar!

iQOO Z10x Özellikleri ve Fiyatı

Giriş-orta segmentte yer alan iQOO Z10x, 6.72 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. 2408 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1050 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, düşük mavi sertifikası avantajı da sunuyor. Bu, ekranın zararlı mavi ışık yayımını azaltarak göz yorgunluğunu ve uzun vadeli göz bozukluğunu önlemeye yardımcı oluyor.

Kalbinde MediaTek imzalı Dimensity 7300 işlemcisine yer veren cihaz, 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip. Ayrıca 6000 mAh gibi yüksek kapasitede bir bataryadan güç çekiyorken, 44W hızlı şarjla 40 dakikada yüzde 50 seviyesine kadar şarj edebilmek mümkün.

iQOO Z10x, ön kısmında 8 MP çözünürlükte özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Ayrıca gece çekimlerinde daha iyi bir ortam yaratmak için LED flaşın mevcut olduğunu da belirtmek gerekiyor.

iQOO Z10x fiyat listesi şu şekilde:

iQOO Z10x 8 GB RAM + 128 GB: 1099 yuan (153 dolar)

iQOO Z10x 8 GB RAM + 256 GB: 1199 yuan (167 dolar)

iQOO Z10x 12 GB RAM + 256 GB: 1399 yuan (195 dolar)

iQOO Z10x 12 GB RAM + 512 GB: 1599 yuan (223 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iQOO Z10x özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.