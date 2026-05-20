Oyunlarda Kazandıracak Kulaklık Tanıtıldı! 50 Saat Pil Ömrü Sunuyor
iQOO TWS 5i tanıtıldı. Bununla birlikte kablosuz kulaklığın bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte yeni cihaza dair merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO TWS 5i, şarj kutusuyla beraber toplamda 50 saate kadar pil ömrü sağlıyor.
- Yeni kulaklık için 17 dolar (775 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 1000 TL'yi bulabilir.
- Cihaz, oyunlar için özel olarak hazırlanmış ses profili sunuyor. Ayrıca uzamsal ses desteği sayesinde de oyundaki düşmanların tam olarak nerede olduğunu tespit etmek oldukça kolay bir hâl alıyor.
iQOO TWS 5i'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Uzun pil ömrü başta olmak üzere birçok önemli özellikle beraber gelen kablosuz kulaklık, oyunlar için özel olarak hazırlanan ses profili ve düşük gecikme süresine sahip. Ayrıca sesli görüşme sırasında gürültüyü önemli ölçüde azaltan özellik ile geliyor.
iQOO TWS 5i'nin Özellikleri Neler?
- Pil Ömrü: Kulaklık başına 11,5 saat, şarj kutusuyla toplam 50 saat
- Monster Sound: Oyunlar için özel ses profili
- Ses Kodeği: AAC, SBC ve LC3
- Uzamsal Ses Desteği: Mevcut
- Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Yok
- Oyunlar İçin Düşük Gecikme Süresi: Mevcut
- Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut
- Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler
- Bağlantı: Bluetooth 5.4
iQOO TWS 5i Gürültüyü Engelliyor mu?
iQOO TWS 5i'de aktif gürültü engelleme özelliği yer almıyor ancak sesli görüşmeler sırasında çevreden gelen gürültüyü ciddi ölçüde azaltan yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Özellikle bulunulan ortamda klima ve benzeri uğultu kaynakları bulunuyorsa bunlardan etkilenmeden arkadaşlarınızla iletişim kurabiliyorsunuz.
iQOO TWS 5i Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?
Kulaklıkların her biri, 11,5 saat kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre toplamda 50 saate kadar çıkıyor. Bu da uzun süreli kullanımlar için ideal bir model olduğunu gösteriyor. Eğer sahip olduğunuz cihazları şarj etmeyi seven biri değilseniz kulaklığın sunduğu sürenin epey yeterli olacağını söylemek mümkün.
iQOO TWS 5i Nasıl Ses Kalitesi Verir?
iQOO'nun yeni kulaklığı, standart kulaklıklardan farklı olarak oyunlar için özel olarak ayarlanan bir ses profili sunuyor. Bu, bas ve tizleri öne çıkararak sizi doğrudan oyunun içine çekiyor. Öte yandan uzamsal ses desteği de mevcut. Bu da sesin sadece iki taraftan değil, her yerden geliyormuş gibi hissetmenizi sağlıyor.
Tüm bu özellikleri göz önüne alarak cihazın özellikle PUBG Mobile, Counter-Strike 2 ve benzeri oyunlarda düşmanların yerini tespit etmeyi oldukça kolay bir hâle getireceğini söylemek mümkün. Örneğin düşman gizliliğe hiç önem vermeden gelişigüzel bir şekilde hareket ediyorsa onun ayak seslerinden nerede olduğunu bulup doğru anda doğru hamleyi yaparak onu alt edebilirsiniz.
iQOO TWS 5i'nin Fiyatı Ne Kadar?
iQOO TWS 5i için 17 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 775 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 1000 TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.
iQOO TWS 5i Türkiye'de Satılacak mı?
iQOO kulaklıklar şu an Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla iQOO TWS 5i'nin en azından yakın bir tarihte Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, kulaklığın ithalatçı garantili olarak sunulması hâlinde bu durum değişir. Böyle bir senaryoda müşteriler, bu kulaklığı Türkiye'de doğrudan satın alabilir.
Gürültü Engelleme Odaklı Kulaklık Tanıtıldı! 32 Saat Pil Ömrüne Sahip
32 saate kadar kullanım süresi sunan Sony 1000X The ColleXion tanıtıldı. Yeni model, gürültü engelleme özelliği ve dahasına sahip. İşte detaylar!
Editörün Yorumu
iQOO TWS 5i'nin pil ömrüne önem verenlerin ilgi göstereceği bir kulaklık olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte oyunlarda dengeli bir ses sunması ve rakip düşmanlara karşı avantaj sağlaması gibi önemli artıları da bulunuyor. Çok fazla oyun oynayan ve kulak üstü model yerine kulak içi bir kulaklık isteyenler tarafından değerlendirilecektir.