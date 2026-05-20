8000 mAh Bataryalı Android Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. iQOO 15T tanıtıldı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Yüksek performans sunan bu güçlü işlemci, mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

iQOO 15T'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 4500 nit

İşlemci: Dimensity 9500 Monster Edition

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 16MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 + IP69 sertifikaları

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO 15T'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 6000 nit parlaklık tercih edilmişti.

iQOO 15T'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500'ün Monster sürümü bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. CarX Street ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Sekiz çekirdeğe sahip Dimensity 9500 işlemcisi, OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin diğer modeli iQOO 15'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

iQOO 15T'nin Kamera Özellikleri Neler?

iQOO 15T'nin arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

iQOO 15T Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 15T'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO 15T'nin Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.099 yuan (27.447 TL)

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 4.499 yuan (30.126 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.799 yuan (32.135 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 5.199 yuan (34.813 TL)

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 5.999 yuan (40.170 TL)

iQOO 15T'nin 4 bin 99 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 27 bin 447 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 55 bin TL civarında olabilir. iQOO 15T'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

iQOO 15T'nin yüksek batarya kapasitesinden güçlü işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. AMOLED ise hem film izlemeyi hem de oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra cihaz yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini söyleyebilirim.