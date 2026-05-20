Gürültü Engelleme Odaklı Kulaklık Tanıtıldı! 32 Saat Pil Ömrüne Sahip

Sony yeni kulaklığının tanıtımını gerçekleştirdi. Gürültü engelleme ve pil ömrü konusunda oldukça etkileyici bir deneyim sunan model, 1000X The ColleXion olarak adlandırılıyor. Ses kalitesi bakımından da kullanıcılara son derece önemli bir avantaj sağlıyor. Tasarımı ise herkesin kullanmak isteyeceği kadar etkileyici görünüyor.

Sony 1000X The ColleXion'ın Özellikleri Neler?

Sürücü Boyutu: 30 mm

Oyun, film ve müzik için 360 derecelik uzamsal ses desteği

Aktif Gürültü Engelleme: Mevcut

Pil Ömrü: ANC açık 24 saate kadar / ANC kapalıyken 32 saate kadar

Sony 1000X The ColleXion Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Hatta öne çıkan özelliklerinden biri olduğu bile söylenebilir. 12 mikrofonlu sistemle desteklenen bu sistem, çevredeki gürültüleri tespit etmekte etkileyici bir performans elde edilmesine yardımcı olacaktır. Tabii, sadece dinleme için değil, konuşma için de gürültü azaltma özelliği bulunuyor.

6 mikrofonla desteklenen çevresel gürültü engelleme özelliği ile donatılan kulaklık, rüzgârlı havada veya uğultulu ortamlarda sesli görüşme gerçekleştirirken karşı tarafın sizi net şekilde duymasını mümkün kılıyor. Sesiniz ön plana çıkarılıp arkadaki gürültü bastırılacağı için arama sırasında bir sözü tekrar tekrar söylemek zorunda da kalmıyorsunuz.

Sony 1000X The ColleXion Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Sony 1000X The ColleXion, aktif gürültü engelleme özelliği etkinken 24 saate kadar, kaplıyken 32 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse WH-1000XM6 gürültü engelleme özelliği kullanılmıyorken 40 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Bu da bize yeni modelin pil ömrü bakımından XM6'nın biraz gerisinde olduğunu gösteriyor. Tabii, günlük kullanım için baktığımızda bunun yeterli bir değer olduğunu söylemek mümkün.

Sony 1000X The ColleXion Nasıl Bir Ses Kalitesi Veriyor?

Yeni kulaklık modelinde tıpkı 30 mm sürücüler kullanılıyor ancak sürücüler için yumuşak kenarlara sahip bir tasarım tercih edildi. Bu, basların yoğunlaştığı düşük frekanslı seslerin daha belirgin şekilde duyulmasına olanak tanıyor. Öte yandan Battery Studios, Sterling Sound ve Coast Mastering ile iş birliğine gidildiğinin altını çizelim. Bu iş birliği sayesinde stüdyo kalitesine oldukça yakın bir müzik deneyimi elde edilmesi bekleniyor.

Sony 1000X The ColleXion'ın Fiyatı Ne Kadar?

Sony 1000X The ColleXion için 649 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 29 bin 592 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bu fiyat vergiler ve diğer maliyetler ile birlikte 32 bin TL civarında olacaktır. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu da farklı fiyatla satılma ihtimali olduğu anlamına geliyor.

Sony 1000X The ColleXion Türkiye'de Satılacak mı?

Sony WH-1000XM6 şu an Türkiye'de gece mavisi, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte 19 bin 999 TL ile 21 bin 999 TL arasında değişen fiyata satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Sony 1000X The ColleXion'ın da Türkiye'de satışa sunma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla planların değişiklik gösterebileceğine not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Bir kulaklık satın almadan önce ilk dikkat ettiğim nokta pil ömrüdür. Sony 1000X The ColleXion'ın bu anlamda beklentilerimi karşıladığını söyleyebilirim. Aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde bile bir günü rahat rahat çıkarıyor ki kabul edelim, çoğu insan tüm gün kesintisiz olarak kulaklık takmaz. Dolayısıyla bu süre pratikte daha yüksek olacaktır. Öte yandan ses kalitesi ve gürültü engelleme konusunda da epey iddialı olduğunu söyleyebilirim. Sahip olduğu avantajlar sayesinde geniş kullanıcı kitlesinin takdirini kazanacaktır.