Yeni Google AI Ultra Planı Duyuruldu! Çok Daha Uygun Fiyatlı

Google, yüksek depolama alanı ve gelişmiş yapay zeka araçlarına oldukça yüksek sınırdan erişim imkân sunan yeni abonelik planını duyurdu. Şimdiye kadar "Google AI Ultra" olarak tek bir abonelik planı olarak gördüğümüz planda değişikliğe gidildi ve bu ikiye ayrıldı. Alt sürümü aylık çok daha uygun bir fiyata geliyor.

Google, Google AI Ultra Planı İçin Nasıl Bir Değişiklik Yaptı?

Google AI Ultra abonelik planını ikiye böldü. Bunlardan ilki, "Ultra 5x" olarak adlandırılıyor. Şirketin kendi yapay zeka destekli sohbet botu Gemini'ı 5 kat daha fazla kullanım sınırı elde etmenizi sağlıyor. Diğeri "Ultra 20x" olarak adlandırıldı. Bu da Pro modele göre 20 kat daha fazla kullanım sınırına sahip olmanızı sağlıyor.

Google AI Plus ve Google AI Pro için herhangi bir değişiklik olmadı. Bunlardan ilki, Gemini'da ücretsiz hesaplara göre 2 kat daha fazla kullanım hakkına sahip olmanızı mümkün kılıyor. Diğeriyle de 4 kat daha fazla kullanım sınırı elde ediyorsunuz. Eğlence ya da iş amaçlı kullanımlarda AI Plus belki yeterli gelmeyebilir ancak AI Pro çoğu zaman yeterli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu abonelik planlarının arasındaki tek fark elbette Gemini ve sunduğu araçları daha üst sınırdan kullanmanızı sağlamıyor. Bunun haricinde daha birçok Google hizmetinde avantajı bulunuyor. Bunları tam olarak anlamak ve hangisinin alınması gerektiğine karar vermek için söz konusu planları karşılaştırmakta fayda var.

Google One Planlarının Farkları Neler?

Özellik Google AI Plus Google AI Pro Google AI Ultra 5x Google AI Ultra 20x Google Drive, Google Fotoğrfalar ve Gmail'de geçerli depolama alanı 200 GB 5 TB 20 TB 30 TB Gemini için ücretsiz hesaplara göre daha yüksek kullanım sınırı 2 kat daha fazla 4 kat daha fazla 5 kat daha fazla 20 kat daha fazla Gemini üzerinden Pro yapay zeka modellerine erişim Ücretsiz hesaplara göre daha yüksek Google AI Plus'a göre daha yüksek Çok Yüksek En Yüksek Nano Banana Pro ile görüntü oluşturma ve düzenleme Yok Var Var Var Gemini'da Derinlemesine araştırma Var Var Var Var Gemini'da Dosya Yükleme Ücretsiz hesaplara göre daha fazla dosya yükleme imkânı Google AI Plus'a göre daha fazla dosya yükleme hakkı Google AI Plus ve Google AI Pro'ya göre çok daha fazla dosya yükleme imkânı En yüksek dosya yükleme sınırı Gemini'da müzik oluşturma sınırı Yüksek Daha yüksek Çok yüksek En yüksek Gemini'daki yeni özelliklere önceden erişme Var Var Var Var Video oluşturma odakllı platform Google Flow'un kullanım sınırı Aylık 200 kredi Aylık 1000 kredi Aylık 10 bin kredi Aylık 25 bin kredi Google AI Studio'da (Şirketin yapay zeka modellerini test ettiği bir laboratuvar gibi düşünülebilir) en gelişmiş modellere erişim Sınırlı Yüksek Daha yüksek En yüksek YouTube Premium (Ülkeye göre değişiyor) Yok YouTube Premium Lite YouTube Premium bireysel planı dahil. YouTube Premium bireysel planı dahil.

Google One Planlarının Fiyatları Ne Kadar?

Google AI Plus: 199,99 TL (Aylık)

199,99 TL (Aylık) Google AI Pro: 719,99 TL (Aylık)

719,99 TL (Aylık) Google AI Ultra 5x: 1.479,99 TL (Aylık)

1.479,99 TL (Aylık) Google AI Ultra 20x: 8.999,99 TL (Aylık)

Editörün Yorumu

Şu anda aylık 719,99 TL değerindeki Google AI Pro aboneliğini kullanıyorum. Video ve müzik oluşturmakla ilgilenmiyorum. Daha çok görsel oluşturma ve kod yazma ya da düzenleme gibi amaçlarla tercih ediyorum. Bunun yanında 5 TB depolama alanından da faydalanıyorum. Benim gibi tüm sunulan özelliklerden faydalanan biri değilseniz Google AI Ultra 5x gereksiz harcama olacaktır.

Bu sebepten ötürü söz konusu planın yerine Google AI Pro almanın daha iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Eğer işiniz gereği her şeyi en üst sınırdan kullanmanız gerekiyorsa elbette 5x bile bir noktadan sonra yetersiz gelebilir. Belki daha pahalı olacak ama size daha çok avantaj sağlayacağı için Google AI Ultra 20x'e yönelebilirsiniz.