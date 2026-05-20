OPPO'nun Dev Bataryalı Amiral Gemisi Yolda! İşlemcisi Güçlü

OPPO geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Find X9'un devam modeli için geri sayıma geçti. Şu ana dek gelen bilgiler akıllı telefonun selefi gibi amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağı yönünde. Son raporlar ise cihazın batarya konusunda kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X10 Bataryası Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere geçen yılki OPPO Find X9’da 7.025 mAh’lik bir batarya tercih edilmişti. Güvenilir sektör kaynaklarına göre Find X10’da ise 8.000 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Bu da yeni modelin selefine kıyasla daha iyi bir batarya performansı sunacağı anlamına geliyor. Kısacası gün içinde sürekli olarak şarj cihazı aramanıza gerek kalmayacak. Maalesef şu an için şarj hızları belli değil. Fakat önceki nesilde 80W desteğinin bulunduğunu belirtelim. Yani yeni modelde çok yüksek ihtimalle 80W veya daha üzeri bir şarj hızı karşımıza çıkabilir.

OPPO Find X10 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1,5K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 (2 nm)

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP veya 64 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X10 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X10'da 6,59 inç boyutlarında, 1.5K çözünürlüğü ve 165Hz yenileme hızlarını destekleyen OLED bir ekran bulunacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek diyebiliriz. Öte yandan OLED teknolojisi ise LCD panellere kıyasla siyah renkleri en gerçekçi tonlarda gösterebiliyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak Find X9 Pro'da 6,59 inçlik, 1256 x 2760 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızlarına sahip OLED bir ekran tercih edilmişti. Tüm bunları dikkate alarak yeni telefonda ekran yenileme hızlarını artacağını belirtelim.

OPPO Find X10 İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9600 işlemcisi kullanılacak. 2 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek bu yonga seti 3 nm tabanlı diğer işlemcilerden güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olacak. Söz konusu donanım henüz tanıtılmadığından şu an için tam olarak neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat burada selefi Dimensity 9500 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Yapılan testlerde Dimensity 9500 işlemcisinin PUBG Mobile’ı 110-120 FPS, Call of Duty Mobile ve Delta Force’u ise 120 FPS seviyesinde çalıştırılabildiğini görüyoruz. Yeni işlemci selefinden daha güçlü olacağından oyun performansında daha iyi bir performans sergileyeceğini söylemek yanlış olmaz.

OPPO Find X10 Kamerası Nasıl Olacak?

OPPO Find X9’da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyordu. Sızıntılara göre Find X10’da 200 megapiksel ana ve 200 veya 64 megapiksel periskop telefoto kamerası yer alacak. Şu an için ultra geniş açı sensörünün çözünürlüğü paylaşılmadı. Fakat burada önceki nesli göz önüne alarak muhtemelen 50 megapiksel veya daha üzeri bir çözünürlüğe sahip olacağını söyleyebiliriz.

OPPO Find X10 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO’dan şu ana dek Find X10 ailesinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat Find X9 serisinin geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını dikkate aldığımızda yeni modellerin de eylül veya ekim aylarında piyasaya sürüleceğini söylemek mümkün. Öte yandan marka ülkemizde şu anda sadece Find X9 Pro’yu satıyor. Yani standart model satışta değil. Bu nedenle Find X10’un da Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

OPPO Find X10 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Find X9 ilk tanıtıldığında 616 dolarlık (28.087 TL) bir başlangıç fiyat etiketine sahipti. Yeni model selefinden daha güçlü olacağından 650 dolar (29.640 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması pek de sürpriz olmaz. Buna ülkemideki vergileri de dahil ettiğimizde 60.460 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Büyük bataryalı akıllı telefonlar her zaman ilgimi çekmiştir. Bu nedenle 8.000 mAh pile sahip olacağı söylenen Find X10 da radarıma girmeyi başardı. Zira şu anda kullandığım Android telefonu günde iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Bu da özellikle dışarıdayken ciddi sorunlara yol açıyor diyebilirim. Fakat 8.000 mAh seviyesinde bir pile sahip bir telefonda böyle sorunların yaşanmayacağını düşünüyorum.