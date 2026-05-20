vivo'nun Yeni Amiral Gemisi Şarj Cihazının Yerini Unutturacak!

vivo geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunduğu X300 serisinin devam modelleri için geri sayım resmen başladı. Şu ana dek gelen bilgiler Çinli markanın yeni seriyi önceki nesle göre daha erken bir tarihte tanıtacağı yönünde. Buna ek olarak şirketin seriye Pro Max isimli yeni bir model de dahil edeceği söyleniyor. Son gelişmeler vivo X500 Pro Max'in batarya kapasitesini ortaya koyuyor.

vivo X500 Pro Max Bataryası Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre vivo X500 Pro Max'te 8.000 mAh'lik bir batarya kullanılacak. Hatırlanacağı üzere geçen yılki vivo X300 Pro'da 6.510 mAh'lik bir pil tercih edilmişti. Yani yeni model bir önceki nesle kıyasla çok daha büyük bir bataryayla gelecek. Bu da kullanıcıların gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdinin olmayacağı anlamına geliyor. Öte yandan şarj hızları henüz belli değil. Fakat amiral gemisi seviyesinde olacağı için yüksek ihtimalle 100W veya daha üzeri bir şarj hızını desteklemesi kuvvetle muhtemel.

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 Megapiksel

Periskop Telefoto Kamera: 200 Megapiksel

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Batarya: 8.000 mAh

vivo X500 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo X500 Pro Max’te 6,85 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğü destekleyen bir OLED ekran yer alacak. Kullanıcılar yüksek çözünürlük sayesinde içerikleri daha keskin ve net bir şekilde görebilecek. OLED teknolojisi ise siyahları daha gerçekçi tonlarda ve diğer renkleri ise canlı bir şekilde sunacak. Yenileme hızı ise şu an için paylaşılmadı. Ancak vivo X300 Pro'da 120Hz desteği bulunduğu için yeni modelde de benzer bir yenileme hızının kullanılacağını söyleyebiliriz.

vivo X500 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi mevcut olacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadı. Bu nedenle neler sunacağına dair kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat şu ana dek ortaya çıkan raporlara göre 2 nm mimariyle üretilecek ve önceki nesle kıyasla yüzde 20'ye yakında daha yüksek performans sunacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro'nun 2 nm mimariyle üretilmesi 3 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınacağı, daha az güç tüketeceği ve daha yüksek performans sunacağı anlamına geliyor.

Donanımın oyun performansında ise selefi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. İşlemci yapılan testlerde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yeni yonganın selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde oyunlarda daha iyi bir deneyim sunacağını da söyleyebiliriz.

vivo X500 Pro Max Kamerası Nasıl Olacak?

vivo X500 Pro Max'te 50 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumunun kullanılması bekleniyor. Burada ufak bir karşılaştırma yaparsak vivo X300 Pro'da da benzer kamera özelliklerine yer verilmişti diyebiliriz.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için vivo'dan X500 serisinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Burada X300 serisinin geçen yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Ancak daha önceki sızıntılara göre yeni seri selefinden daha erken bir tarihte tanıtılacak. Bu da muhtemelen ağustos veya eylül aylarına denk geliyor diyebiliriz. Bununla birlikte vivo'nun X300 serisi ülkemizde satıldığından yaklaşan X500'ün de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

vivo X500 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X500 Pro Max’in doğrudan selefi olmadığı için fiyatını ne olacağına ilişkin kesin konuşmak doğru değil. Fakat vivo X300 Pro’nun ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 82.296 TL’den başlayan fiyatlarla satıldığını söyleyebiliriz. Bu kapsamda yeni modelin de 85.000 ila 90.000 TL arasında bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max'in sızdırılan pil kapasitesi beni memnun etti. Zira an itibariyle kullandığım telefonu günde iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Yani sunduğu kullanım süresinden memnun değilim. Fakat kullanıcıların vivo X500 Pro Max'te bu gibi can sıkan sorunlarla karşılaşacağını düşünmüyorum.