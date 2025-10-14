Bu Akıllı Saatin Haftalarca Pili Bitmeyecek! Yakında Geliyor

iQOO Watch GT 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Tanıtımla birlikte Çin'de piyasaya sürüleceği açıklanan yeni akıllı saatin son derece şık bir görünüm sunan üç farklı renk seçeneği ile geleceğinin bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca cihazın sahip olacağı önemli özelliklerden bazıları açıklığa kavuşturuldu.

iQOO Watch GT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Watch GT 2'nin tanıtımı, iQOO 15, Pad 5e ve TWS 5 gibi diğer yeni ürünlerle 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Yeni akıllı saat, üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ikisi siyah ve beyazın harika tonlarını yansıtırken üçüncüsü ise Lingyun sürümü olacak. Bu özel sürüm, özel bir kayışla birlikte gelecek. Halat desenine sahip bu kayışlar sayesinde akıllı saat çok daha sportif bir görünüm elde edecek.

iQOO Watch GT 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO Watch GT 2, 2,07 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekran, 2400 nit maksimum parlaklık sunacak. Bilindiği üzere parlaklık düzeyi, akıllı saatlerin aynı zamanda her an erişebileceğimiz bir asistan görevi üstlenmesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Şirket, saatin sunduğu maksimum parlaklığın ise güneş ışığının altında bile ekranın çok net bir şekilde görünmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Cihaz, bluetooth modunda 33 güne kadar pil ömrü sunacak. Henüz eSIM versiyonunun olup olmayacağı belli olmasa da vivo Watch GT 2 ile hemen hemen aynı olması bekleniyor. Yani bluetooth sürümünün yanında eSIM versiyonu da satışa sunulabilir. Değerlendirme açısından vivo modelinin özelliklerine hızlıca göz atabiliriz.

vivo Watch GT 2, 2,07 inç ekran büyüklüğüne sahip bir ekran sunuyor. Bu saat, AMOLED ekran üzerinde 2400 nit maksimum parlaklık elde etmenizi mümkün kılıyor. Ayrıca gerek tenis gerek badminton gibi birçok popüler spor için faydalanabileceğiniz özel modlar sağlıyor. Cihazın bluetooth sürümü 695 mAh, eSIM versiyonu ise 595 mAh batarya kapasitesi sunuyor.

Cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen düzeyini ölçme, stres seviyesini takip etme gibi sağlık özelliklerine sahip. Uyumakta güçlük çekenler ise sorunun nerede olduğunu bulmak adına saatin uyku takibi özelliklerinden faydalanabiliyor. Bu özellikler arasında uyku sırasında nefes alıp verme hızı, kandaki oksijen düzeyi ve kalp atış hızındaki farklılıkları izlemenizi sağlayan özellikler mevcut. Cihazın Bluetooth versiyonu için 499 yuan (2 bin 936 TL), eSIM modeli içinse 699 yuan (4 bin 113 TL) belirlendiğini de belirtmiş olalım.