35 Günlük Pil Ömrü Sunan Bütçe Dostu Akıllı Saat Tanıtıldı

Rollme, PowerMax'i duyurdu. Yeni akıllı saat özellikle bir kişisel asistana ihtiyacı olan sporculardan sağlık takibi yapmak isteyen kişilere kadar çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu özelliklerine karşılık oldukça uygun bir fiyat ile satışa sunulan PowerMax gerek günlük kullanım gerek şarj süresi bakımından da önemli bir avantaj sağlıyor.

Rollme PowerMax Özellikleri

Pil Ömrü: Tek bir şarjla 35 güne kadar.

Tek bir şarjla 35 güne kadar. Şarj Süresi: 3 saat.

3 saat. Ekran Boyutu: 1,7 inç.

1,7 inç. Ekran Teknolojisi: IPS.

IPS. Ekran Çözünürlüğü: 360 x 360 piksel.

360 x 360 piksel. Ekran Koruması: Çizilmelere karşı temperli cam.

Çizilmelere karşı temperli cam. Ekran Görünürlüğü: Güneş ışığı altında bile yüksek.

Güneş ışığı altında bile yüksek. Su Direnci: 5ATM.

5ATM. Ek Özellikler: Gerçek zamanlı kalp atış hızı takibi, SpO2 takibi, uyku kalitesi analizi, tansiyon takibi, el feneri.

Rollme PowerMax, günlük kullanımlar için tek bir şarjla 35 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Bu da akıllı saati hiç şarj etmeden çok uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Cihazın şarj süresi ise 3 saati buluyor. Bu da pil ömrü göz önünde bulundurulduğunda oldukça normal sayılır.

1,7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan akıllı saat, IPS ekran üzerinde 360 x 360 çözünürlük sunuyor. Bununla birlikte ekranı çizilmelere karşı korumak için temperli cam kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca ekranın güneş ışığının altında bile görünürlükten ödün vermediği ifade ediliyor. Bu da saati dışarıda kullanmaya uygun bir hâle getiriyor.

PowerMax, 5ATM su direcine sahip. Bu da onun suya dayanıklı akıllı saatler arasında yer almasını sağlıyor. Bu dayanıklılık sayesinde yağmurlu hava gibi olumsuz koşullar altında antrenman yaparken önemli bir engel de ortadan kalkıyor. Karanlık ortamlarda ışığa ihtiyaç olduğunda başvurulabilecek bir el feneri özelliği de mevcut. Örneğin kamp yaparken ışık ihtiyacınızı geçici olarak giderebilir.

Cihaz ayrıca sağlık takibi yapmayı kolaylaştıran önemli özelliklerle birlikte geliyor. Gerçek zamanlı olarak kalp atış hızı takibi, SpO2 (kandaki oksijen düzeyi), uyku kalitesinin analizi gibi birçok özellikten faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca tansiyon takip özelliğinin olduğunu da belirtelim. Bu sağlık takibi özellikleri ile önemli rahatsızlıkların önüne geçmek mümkün olabilir.

Android 5.1 ve iOS 8.2 üzeri işletim sistemlerine sahip cihazlarla uyumlu olarak çalışan saat, dağcılık ve sörf de dahil olmak üzere pek çok spor modu sunuyor. Şarkıları dilediğiniz gibi kontrol edebiliyor, hava durumunu anında öğrenebiliyor, hatırlatıcı kurabiliyorsunuz.

Rollme PowerMax Fiyatı

Rollme PowerMax için 29.99 dolar (1.253 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan saat, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile birlikte geliyor. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.