vivo'dan Yapay Zeka Destekli Akıllı Saat! Uzun Pil Ömrü ve Dahası

vivo, Watch GT 2'yi tanıttı. Son derece zarif tasarımı ile ön plana çıkan yeni akıllı saat, çeşitli modlarla birlikte gelerek sporcuların her an yanında olan bir koç gibi görev üstleniyor. Ayrıca herhangi bir konu hakkında sorunuz olduğunda size hızlı bir şekilde cevap verebilecek bir yapay zeka asistanı da sunuyor.

vivo Watch GT 2 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 2.07 inç

2.07 inç Ekran Tipi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 2400 nit

2400 nit Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz İşletim Sistemi : BlueOS 3

: BlueOS 3 Batarya Kapasitesi: Bluetooth sürümü 695 mAh, eSIM sürümü 595 mAh

vivo'nun vivo x300 ve vivo x300 Pro ile birlikte tanıttığı Watch GT 2, 2.07 inç ekran büyüklüğünde AMOLED ekrana sahip. Cihaz, 2400 nit maksimum parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde dış mekânlarda yapılan sporlarda ihtiyacınız olan verileri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Böylece antrenmanlarınızı da hızlı bir şekilde planlama imkânına sahip oluyorsunuz.

BlueOS 3 işletim sistemi ile beraber gelen yeni akıllı saatin bluetooth sürümü 695 mAh, eSIM sürümü ise 595 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bluetooth sürümü, tek bir şarjla 33 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. eSIM versiyonunda ise bu süre 8 güne kadar düşüyor.

Cihaz, çok sayıda spor moduyla beraber geliyor. DeepSeek destekli yapay zeka asistanı sayesinde spor verileriniz hakkında ayrıntılı bir analiz elde edebiliyorsunuz. Koşu sırasındaki hareketleriniz de dahil olmak üzere olası yaralanmaların önüne geçecek önemli bilgiler sağlıyor. Tenis, masa tenisi ve badminton oynarken her hareketinizle ilgili detaylı veriler sunuyor.

Akıllı saat, sağlık takibi yapmanız için de kritik öneme sahip özelliklerle geliyor. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen düzeyini (SpO2) ölçebiliyor, stres seviyesini otomatik olarak takip ediyor. Çok gergin hissetmeniz hâlinde rahatlamanız için nefes egzersizi yapmanıza yardımcı oluyor.

Watch GT 2, uyku düzeni konusunda da size ihtiyacınız olan tüm bilgileri sağlıyor. Akıllı saat, uykuda nefes alışveriş hızınızı takip ediyor, kandaki oksijen düzeyinizi ölçüyor ve kalp atışlarınızdaki farklılıkları kaydediyor. Daha iyi bir uyku kalitesi elde etmek için size sunulan kapsamlı raporları kullanabiliyorsunuz.

vivo Watch GT 2 Fiyatı

vivo Watch GT 2'nin Bluetooth versiyonu için 499 yuan (2 bin 933 TL), eSIM versiyonu için 699 yuan (4 bin 108 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, mavi, siyah, beyaz gibi renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Peki, siz bu yeni saat hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.