Priz Yüzü Görmez! Devasa Bataryalı Telefon Geri Sayımda

vivo çatısı altındaki iQOO, yeni ürünler tanıtmaya devam ediyor. Son olarak firma, yakında yeni Z10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Seride yer alacak iki modelle ilgili şimdiye dek birçok iddia ortaya atıldı. Son olaraksa standart Z10 modelinin batarya kapasitesi ortaya çıktı.

iQOO Z10, Devasa Kapasiteli Bataryayla Gelecek

Mevcut bilgilere göre Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisiyle gelecek olan iQOO Z10, Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) tarafından resmen onaylandı. Bilmeyenler için CMIIT, Çin’de mobil cihazların satışa uygunluğunu belirleyen resmi kurum olarak bilinir.

Kurum tarafından verilen sertifikaya göre iQOO Z10, 8.010 mAh kapasiteli güçlü bir batarya ile gelecek. V2506A model numarasıyla listelenen cihazın tanıtımı artık an meselesi. Sertifika onayı, lansman tarihinin giderek yaklaştığını gösteriyor.

Beklenen iQOO Z10 Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Ekran: 6.7-6.8 inç, düz OLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı

6.7-6.8 inç, düz OLED, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OIS destekli)

50 MP ana kamera (OIS destekli) Ön Kamera: 16 MP özçekim kamerası

16 MP özçekim kamerası Batarya: 8.010 mAh kapasite

8.010 mAh kapasite Şarj: 90W hızlı şarj desteği

90W hızlı şarj desteği RAM: 12 GB / 16 GB - LPDDR5x

12 GB / 16 GB - LPDDR5x Depolama: 256 GB / 512 GB - UFS 4.0

256 GB / 512 GB - UFS 4.0 İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iQOO Z10 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.