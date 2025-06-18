Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Tasarımı Şaşırttı [Video]

2024 yılının mayıs ayında tanıtılan Samsung Galaxy M35 modelinin ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı.Samsung, Galaxy M36'ya dair bir video ve görsel paylaştı. Bununla birlikte telefonun tasarımı belli oldu.

Samsung Galaxy M36'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

En çok beklenen orta segment telefonlar arasında yer alan Galaxy M36'nın görüntüsü paylaşıldı. Bu görsel, söz konusu telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Görsele göre telefonun arka yüzeyinde kamera düzeyinin bir değişiklik yapılacak.

Galaxy M35'in arka kameraları halkalar şeklinde sıralanmıştı. Serinin yeni modelinde kameralar artık ayrı halkalar yerine hap şeklinde bir modül üzerinde yer alacak. Ses açma ve güç butonları, önceki modellerde olduğu gibi sağ kısımda bulunacak.

Samsung Galaxy M36'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy M36 gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olabilir. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Samsung Galaxy M36'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy M36'nın 20.000 Hindistan rupisinden (9.156 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.