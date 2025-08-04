Uygun Fiyatlı iQOO Z10 Turbo+'ın AnTuTu Puanı Galaxy S25 Ultra'yı Geride Bıraktı

iQOO, uygun fiyatlı amiral gemisi Z10 Turbo+'ı tanıtmak için adeta gün sayıyor. Ancak söz konusu modelin ayak izleri daha çıkmadan internette ortaya çıkmaya başladı. Bir süre önce size telefonun ortaya çıkan özelliklerinden ve muhtemel fiyatından bahsetmiş, Dimensity 9400+ ile geleceğini doğrulamıştık. Şimdi ise iQOO Z10 Turbo+'ın AnTuTu Benchmark puanı ortaya çıktı. 7 Ağustos'ta Çin'de tanıtılacak olan telefon 3.26 milyon puanı geçerek herkesi büyüledi.

iQOO Z10 Turbo+ AnTuTu'da 3.26 Milyon Puan Barajını Geçti

iQOO Z10 Turbo+'ın AnTuTu performans sonuçları ortaya çıktı. Buna göre TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen ve güçlü olduğu kadar enerji verimliliği ile de dikkat çeken sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 9400+'dan gücünü alan telefon, yapılan testlerde 3.26 milyon üzerinde bir puan almayı başardı.

Kıyaslamak gerekirse Türkiye fiyatı 60 bin TL'Den başlayan vivo X200 Pro 2.6 milyon Samsung Galaxy S25 Ultra ise 2.5 milyon üzerinde puan aldı. Üstellik bunların her biri oldukça pahalı kabul edilen amiral gemisi cihazlar. iQOO Z10 Turbo+ ise 2100 yuan (11.900 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Sekiz çekirdekli tasarıma sahip işlemci şu özellikleri barındırıyor:

3.73GHz hızında Cortex-X925 ana çekirdek

3 adet Cortex-X4 çekirdek

4 adet Cortex-A720 çekirdek

12 çekirdekli Immortalis-G925 GPU

iQOO Z10 Turbo+ Performans Canavarı Olacak

Elbette ki iQOO Z10 Turbo+'ın AnTuTu'dan bu kadar yüksek puan almasının tek nedeni Dimensity 9400+ değil. AnTuTu, telefonların performansını ölçerken işlemci, grafik birimi, bellek ve depolama hızını ölçerek toplam bir puan veriyor. Telefon, Dimensity 9400+'a ek olarak şimdilik detayları tam belli olmayan Immortalis graik işlem birimine sahip.

Söz konusu yonga setine ise 16 GB LPDDR5x Ultra RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojisi eşlik ediyor. iQOO yoğun kullanımlarda performansın düşmemesi için ise sıvı soğutma teknolojisini kullanıyor. Bu şekilde sistem ısıyı etkili şekilde dağıtarak cihazın sürekli yüksek performansta çalışmasını sağlıyor. Ancak bu standart bir sıvı soğutma değil daha çok "buhar odası" şeklinde.

İddialar bu durumun oyun performansını ciddi şekilde etkilediği yönde. iQOO Z10 Turbo+, Valorant Mobile'da (Çin'de Valorant: Genesis olarak biliniyor) 144Hz destekliyor. Elbette ki bunun için Riot Games ve Tencent'in özel bir optimizasyon çalışması yaptığını belirtmekte fayda var.

Yine 8000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj gibi iddialı özellikler bu telefonda mevcut. iQOO markası henüz Türkiye pazarında resmi olarak bulunmuyor. Ancak güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatlandırmasıyla dikkat çeken Z10 Turbo+, ithalatçılar aracılığıyla ülkemize gelebilir.