16 GB RAM'li Ucuz Telefon Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz aylarda dev bataryalı bütçe dostu telefon iQOO Z10 Lite 5G'yi duyuran iQOO, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. iQOO Z10 Turbo Pro+ Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla beraber telefonun bazı özellikleri belli oldu.

iQOO Z10 Turbo Pro+ Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

V2507A model numarasına sahip olan iQOO Z10 Turbo Pro+, tek çekirdek testinde 2 bin 882 puan, çoklu çekirdke testinde ise 8 bin 762 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Test sonuçlarına göre telefon gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

iQOO Z10 Turbo Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 8000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

iQOO Z10 Turbo Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z10 Turbo Pro için 1999 yuan (11.321 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Z10 Turbo Pro+'ın ise 2100 yuan (11.861 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.