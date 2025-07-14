vivo'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo X200'ün ardından serinin yeni telefonu merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile birlikte vivo X300'ün özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek çözünürlüklü kamerasıyla fark yaratacak.

vivo X300'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300'ün arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Parmak izi sensörüyle birlikte gelecek telefon kablosuz şarj teknolojisini de destekleyecek.

Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alabilir.

X300'de IP68/IP69 sertifikaları da olacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonun ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor.

vivo X300 Ne Zaman Tantıılacak?

Çok güçlü donanıma sahip olan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında tanıtılmıştı. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor.