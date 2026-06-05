vivo'nun AMOLED Ekranlı ve Güçlü İşlemcili Telefonu Tanıtıldı!

vivo, 120Hz AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7400 Turbo işlemci, 8 GB RAM ve 6.500 mAh batarya gibi özelliklere sahip V70 Lite'ı tanıttı. Peki Çinli markanın yeni akıllı telefonu kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte vivo V70 Lite özellikleri ve fiyatı!

vivo V70 Lite Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6.77 inç

Ekran teknolojisi: AMOLED

Ekran çözünürlüğü: FHD+ (1080 × 2400)

Ekran yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Turbo

RAM: 8GB

Depolama: 128GB / 256GB

Arka kamera (ana): 50MP

Arka kamera (ultra geniş): 8MP

Ön kamera: 32MP

Batarya kapasitesi: 6500 mAh

Şarj: 90W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 16 (OriginOS 6)

Parmak izi okuyucu: Ekran içi (optik)

Renk seçenekleri: Siyah, Altın

vivo V70 Lite Ekran Özellikleri Neler?

vivo V70 Lite, 6,77 inçlik, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Karşılaştırma yaparsak geçen yıl piyasaya sürülen vivo V60 Lite’ta da aynı ekran özellikleri bulunuyordu. Yani yeni modelin en azından ekran tarafında büyük yeniliklerle gelmediğini görebiliyoruz.

120Hz yenileme hızının avantajı ekranın menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda gayet akıcı olması. Öte yandan AMOLED teknolojisi de siyah renkleri gerçekçi bir şekilde gösterebiliyor. Yani LCD panellerdeki siyahın griye çalması gibi sorunlar yaşanmıyor.

vivo V70 Lite Hangi İşlemciden Güç Alıyor?

Telefonda MediaTek Dimensity 7400 Turbo işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 4 nm mimariyle üretildi. Bu da 5 nm tabanlı diğer yongalardan daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor. Halihazırda vivo T5x gibi modellere de güç veren donanım PUBG Mobile'ı 60 FPS seviyesinde çalıştırıyor. Oyunlarda minimum akıcılık değerinin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde gayet başarılı bir oyun performansı sunuyor diyebiliriz.

vivo V70 Lite Kamera Özellikleri Neler?

vivo V70 Lite'ın ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde. Buna ek olarak üründe bir de 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörü bulunuyor. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Geçtiğimiz yılki modelde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti. Bu da yeni modelin selefiyle benzer bir kamera performansı sunacağı şeklinde yorumlanabilir.

vivo V70 Lite Batarya Özellikleri Neler?

Cihazın bataryası 6.500 mAh kapasitesinde. Bu pil aynı zamanda 90W hızında şarj olabiliyor. vivo V60 Lite’ta da aynı özellikler bulunuyordu. Hatta akıllı telefon 52 dakikada tam şarj olabiliyordu. Bu doğrultuda yeni modelden de benzer bir şarj performansı bekleyebiliriz.

vivo V70 Lite Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo V70 Lite'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolamalı başlangıç fiyat etiketi 299 dolar (13.779 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 28.050 TL'lik potansiyel bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Son olarak vivo V60 Lite ülkemizde satıldığından yeni telefonun da çok yakında Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

vivo V70 Lite özellikleriyle beni memnun etti. Ancak burada takıldığım nokta akıllı telefonun özelliklerinin çok büyük bir kısmının bir önceki nesille aynı olması. Bu da kullanıcılar arasında “Acaba bunu almama gerek var mı?” düşüncesine yol açabilir diye düşünüyorum. Ama yine de orta segmentte iddialı bir cihaz olacağını söyleyebilirim.