Bütçe Dostu 5G'li Telefonlara Bir Yenisi Daha Katıldı! 120Hz Ekranı Var

iQOO, uygun fiyatlı ve 5G desteğine sahip akıllı telefonların arasına bir yenisini daha ekledi. iQOO Z11 Lite olarak adlandırılan akıllı telefon, Dimensity işlemci, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve dahasıyla birlikte geliyor. Çentikli tasarıma sahip olan model, mavi ve turuncu olmak üzere iki renk seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor.

iQOO Z11 Lite'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.200 nit maksimum parlaklık

1.200 nit maksimum parlaklık İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB microSD Kart Desteği: Mevcut

Mevcut Arka Kamera: 50 MP (Sony IMX852) ana kamera (0,08 MP monokrom yardımcı sensör)

50 MP (Sony IMX852) ana kamera (0,08 MP monokrom yardımcı sensör) Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 44W hızlı şarj desteği

44W hızlı şarj desteği Yazılım: OriginOS 6

OriginOS 6 Parmak İzi Okuyucu: Yan tarafa entegre edilmiş

Yan tarafa entegre edilmiş Dayanıklılık: IP65 sertifikası (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP65 sertifikası (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) 5G Desteği: Mevcut

Mevcut Bluetooth: 5.4

5.4 Renk Seçenekleri: Mavi ve turuncu

iQOO Z11 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,74 inç ekran boyutuna sahip olan iQOO Z11 Lite, HD+ çözünürlük sunan LCD ekranla birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızı ile 1200 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında gezinmeden tutun da sosyal medyada kaydırmaya kadar birçok noktada akıcı bir ekran deneyimi elde ediyorsunuz.

Parlaklık değeri, gün ışığı altında ekrandaki içerikleri rahatça okumak için yeterli. HD+ çözünürlük ise 6,74 inçlik bir ekranda tam olarak yüksek bir kalite sunmayabilir. Öte yandan LCD ekran teknolojisi kullanılmasının da AMOLED ekranlara kıyasla derin siyahlar sunmadığını, dizi ve film izlerken karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanabileceğini belirtelim.

Tabii, daha çok günlük kullanıma uygun bir model olduğu için bu dezavantajlar pek de belirgin olmayacaktır. Sosyal medyada gezinirken, mesajlaşırken ve dahası ile uğraşırken ciddi sorun yaratmayacaktır. Hatta düşük çözünürlük olması, daha az yük anlamına gelir. Bu da hem yüksek performans hem uzun kullanım süresi elde etmeye yardımcı olur.

iQOO Z11 Lite'ın RAM ve Depolama Alanı Yeterli mi?

Telefon, 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Depolama tarafında da 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 4 GB RAM, daha çok WhatsApp, Instagram, YouTube ve benzeri uygulamaları kullanacaksanız yeterli. Ama aynı anda çok sayıda uygulama açık tutulduğunda bazı uygulamaların kapanması muhtemel. Yani çok yüksek güç tüketen uygulamaları aynı anda kullanma gibi niyetiniz varsa 4 GB yetersiz olur.

Diğer yandan 6 GB'lık seçenek, 4 GB RAM'e kıyasla daha iyi performans sunacaktır. Aynı anda birden fazla uygulama arasında geçiş yapacaksanız uzun vadede daha çok faydasını göreceksinizdir. O yüzden telefonu birkaç yıl boyunca kullanmayı düşünenlerin 4 GB yerine 6 GB'lık RAM seçeneği tercih etmesi daha mantıklı bir adım olacaktır.

Depolamaya gelecek olursak, 128 GB'lık alan, pek çok kişi için yeterli. Çok sayıda fotoğraf, yüzlerce video ve birçok uygulamayı sorunsuz şekilde depolayabilirsiniz. Ama RAM konusunda da belirttiğimiz gibi, amacı bu telefonu yıllarca kullanmak olanlar, en azından 256 GB'lık seçeneği tercih etmeli. Aksi takdirde bir noktadan sonra alan sorunu yaşanabilir. Özellikle de bulut depolama hizmeti kullanılmıyorsa ve gereksiz fotoğraf ve videoları bile saklama eğilimindeyse bu durum kaçınılmaz olacaktır.

iQOO Z11 Lite'ın İşlemcisi Nasıl Performans Sergiler?

iQOO Z11 Lite modelinde Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. Pek çok popüler mobil oyunu sorunsuz şekilde çalıştıracağını söyleyebiliriz. Örneğin PUBG Mobile'da ortalama 60 FPS'i görebilirsiniz. Tabii, Genshin Impact gibi yoğun güç tüketen ve sistemi epey yoran oyunlarda çok yüksek performans beklememek gerek.

Hatırlatmak gerekirse bu işlemci, daha önce iQOO Z10 Lite ve Redmi 15C 5G'de de kullanılmıştı. 6 nm üretim süreciyle geliştirildi ki bu 12 nm ya da daha yüksek üretim süreciyle geliştirilen eski işlemcilere göre çok daha verimli bir şekilde çalıştığı anlamına geliyor.

iQOO Z11 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

iQOO Z11 Lite'ın 4 GB ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonu için 19.499 rupi (9 bin 575 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 21.499 rupi (10 bin 557 TL), 6 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu içinse 24.499 rupi (12 bin 30 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satılması hâlinde başlangıç fiyatı vergilerle beraber 17 bin TL'yi bulabilir.

iQOO Z11 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11 Lite'ın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklamada bulunulmadı ama Türkiye'de şu an iQOO telefonlar satışta değil. O yüzden iQOO Z11 Lite'ın de yakın zamanda Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşma ihtimali düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Bana göre iQOO Z11 Lite, özellikle günlük kullanım için ideal bir akıllı telefon arayan kullanıcılara hitap ediyor. Gün içinde sürekli yanında şarj cihazı taşımak istemeyen, telefon kullanımı daha çok sosyal medyadan ibaret olan, ilk kez telefon alacak olan kişiler tarafından değerlendirilmesi muhtemel.