Yeni Bütçe Dostu iQOO Modeli Geliyor: iQOO Z9 Lite Yakında Tanıtılabilir!

vivo alt markası iQOO, Z9 Lite olarak adlandırılacak olan düşük bütçeli yeni akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre iQOO Z9 Lite çok yakında resmî olarak tanıtılacak.

Şimdilik sadede model adını bildiğimiz akıllı telefonla ilgili bilinen bir diğer detay ise kahverengi ve mavi renklerde gelecek olması. Bununla birlikte bazı söylentiler, iQOO Z9 Lite'ın 27 Haziran'da tanıtılacak olan vivo T3 Lite'ın yeniden markalanmış hâli olacağını iddia ediyor.

Eğer söylendiği gibi yeniden markalama gibi bir durum söz konusuysa iQOO Z9 Lite'ın tüm özelliklerini önümüzdeki hafta öğreneceğiz.

iQOO Z9 Lite Neler Sunacak?

vivo T3 Lite'ı baz alarak tasarım ve özellikleri inceleyecek olursak yeni modelin stereo hoparlörlerin yanı sıra iki arka kameraya sahip olduğu görülüyor. vivo'nun en uygun fiyatlı 5G telefonu olması beklenen bu model, aynı zamanda iQOO Z9 Lite adıyla iQOO'nun en ucuz 5G cihazı olmuş olacak.

vivo T3 Lite'ın MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi tarafından destekleneceği düşünülüyor, iQOO Z9 ve Z9x'in Hindistan pazarındaki mevcut konumu göz önüne alındığında Z9 Lite'ın 12.000 INR'nin (yaklaşık 143 dolar) altında fiyatlandırılması oldukça muhtemel.

Şimdilik telefona dair tüm bildiklerimiz bunlarla sınırlı ancak gelecek haftalarda gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarıyor olacağız. Peki sizin iQOO Z9 Lite'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.