Orta Doğu Alarmda: İran-İsrail Gerilimi Zirvede! İşte Son Durum

Son yıllarda Orta Doğu'da gerginlik bir hayli fazla. Özellikle İran ve İsrail arasındaki gerilim, nükleer program, suikastlar ve karşılıklı hava saldırılarıyla açık savaşa doğru evrildi. Kısa süre önce İsrail'in son saldırıları sonrası tansiyon tekrardan zirvede. Peki son birkaç saat içinde neler yaşandı, iki ülke arasındaki son durum ne?

İsrail-İran Arasındaki Savaş Ne Durumda?

İsrail, 13 Haziran Cuma günü sabahı İran’a yönelik kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Operasyonda Natanz, Fordow ve İsfahan’daki kritik nükleer tesisler, balistik füze depoları ve hava savunma sistemleri hedef alındı. Saldırılarda Devrim Muhafızları Komutanı Hossein Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri, diğer üst düzey yetkililer ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail’in nokta atışıyla gerçekleştirdiği saldırılar, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. En çok dikkat çeken detay ise hayatını kaybeden üst düzey isimlerin tam olarak yaşadıkları kata yönelik yapılan hassas saldırılar oldu. Aşağıdaki görselde de görüldüğü gibi hedef alınan bina katı adeta cerrahi bir hassasiyetle vuruldu. Bu durum istihbaratın ne kadar da önemli olduğunu gözler önüne serdi.

İran kaynakları toplam can kaybının 78 ila 90 arasında olduğunu, yaralı sayısının ise 320’yi aştığını bildirdi. Buna göre ciddi bir saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Zira İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma programının kalbini hedeflediklerini, bu operasyonların gerekirse devam edeceğini ifade etti.

İran'ın Misillemesi

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık vermekte gecikmedi. Aynı gün öğleden sonra 100’den fazla insansız hava aracı fırlattı. Ancak bunların büyük bölümü İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bazı İHA’lar Suriye ve Ürdün hava sahasında düşürülürken, sınırlı sayıda araç İsrail topraklarına ulaşmayı başardı.

İlk saldırıda bir sonuç elde edemyen İran, akşam ikinci bir saldırı daha gerçekleştirdi. Bu sefer de onlarca balistik füze ve drone kullanıldı. Bunların da büyük çoğunluğu İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendi fakat sivil insanların bulunduğu şehre düşenler de oldu. Tabii hükümetin uyarısıyla insanlar sığınaklara gittiği için bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Yaklaşık 22 kişi yaralandı.

Saldırılar sonucunda sivillere ait yerleşmlerle birlikte Tel Aviv Finans Merkezi, İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail Ekonomi Bakanlığı, Tel Nof Havaalanı ve Gazze açıklarında bir doğal gaz platformu da zarar gördü. İran'ın bu cevabının ardından İsrail, daha geniş ve daha uzun saldırılar yapacaklarını, İran ise ağır misillemelere devam edeceğini açıkladı.

Diğer Ülkeler Ne Diyor?

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğini açıkladı. Bölgedeki personelini teyakkuza geçirdi ve bazı askeri üslerini tahliye etti. Birleşmiş Milletler, taraflara itidal çağrısında bulunarak çatışmaların tırmanmaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Çin ve Suudi Arabistan ise İsrail’in saldırılarını kınadı.

Uzmanlarsa bölgede büyük bir savaşın eşiğine gelindiğini belirtiyor. Dahası, bu çatışmanın sadece Orta Doğu’yla sınırlı kalmayıp küresel boyuta taşınabileceği uyarıları yapılıyor. Önümüzdeki saatlerde yaşanacak önemli gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.