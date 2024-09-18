Israil'in terör örgütü Hizbullah'a karşı düzenlediği ve tüm dünyayı şaşırtan çağrı cihazı patlatma operasyonunun etkisi sürerken, ikinci bir saldırı daha geldi. Gelen son dakika bilgilerine göre başta Lübnan'ın başkenti Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yeni patlamalar meydana geldi. Bu defa binlerci telsiz, eş zamanlı olarak bomba etkisi gösterdi. İşte detaylar!

Israil'den İkinci Saldırı: Bu Defa Telsizler Patladı!

Dün akşam saatlerinde israil, Lübnan'da yer alan Hamas terör örgütüne karşı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çağrı cihazı olarak bilinen ve siber saldırılara karşı güvenli olduğu gerekçesiyle Hizbullah tarafından kullanılan iletişim aygıtları patlatıldı. Olayın ardından ise tartışmaların ardı arkası kesilmedi.

Kimileri patlayan cihazların içerisinde bomba olduğunu kimileri ise Israil'in bir tür siber saldırı ile cihazların içerisindeki bombayı bataryaya dönüştürdüğünü iddia etti. Her ne kadar ilk seçenek daha yüksek ihtimalle olsa da kesin bir açıklama yapılmadığı için durum bir türlü aydınlanamadı. Şimdi ise Israil, Hizbullah'ın kullandığı telsizleri patlattı.

Beyrut ve çevresinde binlerce telsizin eş zamanlı olarak patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandı. Bölgeden gelen ilk bilgiler, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığını gösterdi. Olaya ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Bu nedenle ölü ve yaralı sayısı da belirsizliğini koruyor.

Her ne kadar bu paylaşılan bilgiler henüz kesin olmasa da aynı tipte saldırının ikinci kez gerçekleştirilmesi terör örgütünün güvenlik zaafiyetini gözler önüne seriyor. Üstelik Hizbullah'ın iletişim konusunda da uzun süre sıkıntı yaşayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca teknik kısımlar çözülse de binlerce kişinin başta el olmak üzere vücudunun çeşitli bölgelerinden kalıcı hasarlar alması terör örgütünün faaliyetlerine de ciddi zarar verecektir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce patlama yöntemi iddialarından hangisi doğru? Görüşünüzü yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.