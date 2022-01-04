Iratus: Lord of the Dead Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Iratus: Lord of the Dead ücretsiz hale geldi. Başarılı video oyununa herhangi bir ücret ödemeden sahip olmak için kısıtlı süreniz var. Bu sebepten ötürü elinizi çabuk tutmalısınız. Kampanyaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Iratus: Lord of the Dead Ücretsiz Nasıl İndirilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden GOG.com web sitesini açın ve daha sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama butonu üzerinden "Iratus: Lord of the Dead Shogun" yazın ve oyunun sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden "Go to giveaway" butonuna tıklayın.

Iratus: Lord of the Dead, GOG isimli dijital oyun mağazasında ücretsiz oldu. Başarılı video oyunu için başlatılan kampanya 5 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Oyunu belirtilen süre zarfına kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yayıncılığını Daedalic Entertainment'ın üstlendiği Iratus: Lord of the Dead isimli video oyununu kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra GOG Galaxy isimli istemci üzerinden oynayabilirsiniz.

Sıra tabanlı taktiksel bir rogue-like rol yapma oyunu, 23 Nisan 2020 tarihinde piyasaya sürüldü. Unfrozen tarafından geliştirilen yapım, çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki, oyunun Steam incelemeleri "çok olumlu" şeklinde. Başarılı yapım Darkest Dungeon isimli oyuna benzerliği ile dikkat çekiyor.

Çok başarılı bir atmosfere sahip olan video oyununda iskelet, zombi dahil olmak üzere çok sayıda karakteri kontrol edeceksiniz. Popüler yapımda Iratus'a eski gücünü elde etmesi ve daha fazlasına sahip olması için yardım etmeniz gerekiyor. 1 dakika 34 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Iratus: Lord of the Dead Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i5 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama Alanı: 3,5 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9 ile uyumlu

Önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda Intel Core i5 3.0 GHz işlemcisinin istendiğini görüyoruz. Ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R9 280X isteniyor.