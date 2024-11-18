Ünlü Yayıncı iShowSpeed 2028 Olimpiyatlarına Katılacağını Açıkladı!

YouTube'da çılgın hareketleri ve eğlenceli yayınları ile yakından tanıdığımız iShowSpeed, ilginç bir açıklamada bulundu. Ünlü yayıncı, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda düzenlenecek 100 metre koşu yarışında yer almak istediğini ifade etti. Detaylar haberde.

iShowSpeed, 100 Metre Koşu Yarışına Katılmak İstiyor

Dünyanın en popüler yayıncılarından iShowSpeed, sürekli olarak takipçilerini heyecanlandıran çılgın açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 19. yaşındaki fenomen, 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılmak istediğini ve 100 metre koşu yarışına hazırlanacağını açıkladı.

Gerçek adı Darren Jason Watkins Jr.olan ünlü yayıncı, Las Vegas’ta düzenlenen bir etkinlikte 2028 yılında gerçekleşecek Los Angeles'teki yaz olimpiyatlarında yer alacağını ve 100 metre koşu yarışında kendini denemek istediğini dile getirdi. Büyük etkinliğe katılacağına kesin gözüyle bakan 19 yaşındaki fenomen, yarışlara disiplinli bir şekilde hazırlanabileceğini söyledi.

iShowSpeed, söz konusu etkinlikte, 100 metre koşu yarışının yanı sıra normal koşullarda olimpiyat etkinliklerinde yer olmayan 50 metre koşu yarışına da boy göstermek istediğini belirtti. Yarışın 200 metrelik kulvarında da yarışabileceğini ifade eden Speed, 4 yıl boyunca hazırlanarak iyi sonuçlar alabileceğini vurguladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iShowSpeed sahiden de 2028 Yaz Olimpiyatları'na katılıp koşu yarışlarında boy gösterebilir mi? Yorumlarda buluşalım...