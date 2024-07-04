İşler Bu Sefer Beklendiği Gibi Gitmedi: IShowSpeed Saldırıya Uğradı!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan sevgisiyle bilinen IShowSpeed'in başına kötü bir olay geldi. Ünlü yayıncı Euro 2024 kapsamında Norveç'e giderken, bir grup hayranının saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansırken, sosyal medya fenomeni bir daha Norveç'e kesinlikle ayak basmayacağını söyledi.

IShowSpeed, Norveç'te Saldırıya Uğradı

IShowSpeed, Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 gibi futbol turnuvaları kapsamında dünyanın birçok ülkesini ziyaret etmeye devam ediyor. Hatta yayıncı, daha önce Türkiye'yi de ziyaret etti ve Maraş dondurmacılarının meşhur sunum yöntemi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek çevredekilere eğlenceli anlar yaşattı.

IShowSpeed seriously injured his ankle pic.twitter.com/0Ds4cjPzme — Dexerto (@Dexerto) July 3, 2024

IShowSpeed'in bu gibi yayınları genellikle eğlenceli anlara sahne olsa da, son Norveç ziyareti kesinlikle bunlardan biri değildi. Ünlü isim, Oslo'daki bir hediyelik eşya dükkanından yayın yaparken kendisini takip eden hayran grubuna Ronaldo'nun ünlü gol sevincini, 'Siu', yaptı. İşler tam da bu noktada sarpa sardı.

Gol sevincinin ardından zıplamaya başlayan IShowSpeed, istemeden de olsa hediyelik eşya dükkanının penceresine zarar verdi. Daha sonra mağaza güvenliği tarafından ayakkabısını bile alamadan dışarı çıkarıldı. Kendisini bir anda onlarca kişinin arasında bulan ünlü yayıncı, birçok kişi tarafından saldırıya uğradı.

Hatta paylaşılan videolarda, bir hayranın arabanın üzerinden ünlü yayıncının üzerine atladığını bile görüyoruz. Bu olay sonrası açıklamalarda bulunan IShowSpeed, bir daha kesinlikle Norveç'e gelmeyeceğini söyledi.

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