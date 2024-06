IShowSpeed, MrBeast'in Yarışmasından Kazandığı Parayla Filistin'e Destek Verdi!

IShowSpeed, MrBeast'in Wipeout meydan okumasını kazandıktan sonra 100.000 dolarlık ödülünün yarısını Filistin'e yardım için bağışladı. Bu hareketiyle internet kullanıcılarından büyük övgü aldı.

Speed donated half of his $100,000 he won from MrBeast to Palestine 🇵🇸🙏 pic.twitter.com/rvhQkRbwhr