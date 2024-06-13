IShowSpeed, MrBeast'in Yarışmasından Kazandığı Parayla Filistin'e Destek Verdi!

IShowSpeed, MrBeast'in Wipeout meydan okumasını kazandıktan sonra 100.000 dolarlık ödülünün yarısını Filistin'e yardım için bağışladı. Bu hareketiyle internet kullanıcılarından büyük övgü aldı.

Speed donated half of his $100,000 he won from MrBeast to Palestine 🇵🇸🙏 pic.twitter.com/rvhQkRbwhr — IShowSpeed Reports (@IShowReports) June 12, 2024

IShowSpeed'den 50.000 Dolarlık Yardım

4 Haziran 2024 tarihinde MrBeast, KSI ve IShowSpeed'i Wipeout tarzı engel parkurunda karşı karşıya getirdi. Speed, zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak 100,000 dolarlık büyük ödülü kazandı. Videonun yayınlanmasının ardından, Speed'in kanalında 4 milyonun üzerinde izlenme elde etti.

X hesabı IShowReports tarafından ilk olarak paylaşılan habere göre, Speed kazandığı ödülün yarısını Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardan etkilenenlere insani yardım sağlamak amacıyla bağışlama kararı aldı.

Speed'in bağışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İnsanlar, onun bu kararını takdir ederken, bazıları da tüm paranın bağışlanmamasına hayal kırıklığına uğradı. Ancak destekçiler, onun iyi niyetli bir hareket yaptığını ve bu tür bağışlarıyla önemli bir etki yarattığını vurguladı.