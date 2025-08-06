Işığın Sesini Dinlemek Artık Mümkün! İşte Bilim Adamlarının Son Çalışması

Geleneksel mikrofonların nasıl çalıştığı veya kablolu mikrofonların nasıl telefona bağlandığına dair çeşitli içerikler ve bilgiler hazırlamıştık. Ancak bu kez oldukça ilginç bir ürün ile karşı karşıyayız. Işık hareketlerini takip ederek ses dalgası üretmek mümkün mü? İşte karşınızda bilimin son mucizesi görsel mikrofon ve detayları...

Görsel Mikrofon Nedir? Nasıl Çalışır?

Geleneksel mikrofonlar havadaki ses basınç dalgalarını doğrudan algılarken Beijing Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar sesi “görsel” olarak yeniden yakalamayı başardı. “Görsel mikrofon” olarak adlandırılan sistem sesin neden olduğu mikron boyutundaki titreşimleri nesnelerin yüzeyine yansıyan ışığın parlaklık değişimlerinden izleyerek kaydediyor.

Bu sayede ses fiziksel hava iletimine ihtiyaç duymadan ışığın ulaştığı her ortamda yeniden oluşturulabiliyor. Optics Express’te yayımlanan makalede sesi yakalamada ilk kez tek pikselli görüntüleme tekniği kullanıldı. Geleneksel lazer + hızlı kamera düzeneklerinin aksine yeni sistemde tek bir ışık detektörü ve uzamsal ışık modülatörü bulunuyor. Hedef yüzeye gönderilen ışık yüzey titreşimlerine bağlı olarak yansıma parlaklığında oluşan çok küçük değişimleri dedektöre yönlendiriyor.

Ardından gelişmiş algoritmalar bu parlaklık dalgalanmalarından orijinal ses dalga formunu geri hesaplayabiliyor. Araştırmacılar sistemi test etmek için kurşun geçirmez cam yerine yaprak ve kağıt kart kullandı. Yarım metre uzaklıktan iletilen konuşma sesleri —Çince ve İngilizce sayılar ile Beethoven’ın “Für Elise” eseri— net biçimde yeniden oluşturuldu.

Deneyler kağıt kartın yaprağa göre daha tutarlı bir yüzey titreşimi sunduğunu düşük frekanslı sesleri (<1 kHz) hassas yakalarken yüksek frekanslardaki bozulmaların yazılım tabanlı sinyal işleme ile azaltılabildiğini gösterdi. Bu yöntemin sunduğu başlıca avantaj maliyet ve karmaşıklığın dramatik biçimde azalması.,

Tek pikselli dedektörün veri miktarı düşük olduğundan uzun süreli kayıt ve gerçek zamanlı uygulamalarda depolama ve işlem yükü azalıyor. Ayrıca lazer tabanlı sistemlerin aksine gözlemlenen ortama zarar verme riski bulunmuyor ve engeller arkasındaki sesleri izlemek mümkün hale geliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...