iPad’e Dokunmadan Kullanmak Mümkün Oldu: Apple, Beyin Kontrollü Teknolojiyi Tanıttı

Apple özellikle engelli kullanıcıları için yeni bir özellik duyurdu. İlk canlı demo testi tamamlanan beyin kontrolü özelliği sayesinde dileyen herkes iPad'e hiç dokunmadan kontrol edebilecek. Peki bu yeni teknoloji nasıl çalışıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple'ın Yeni Demosu: iPad Artık Sadece Düşünce Gücüyle Kontrol Edilebiliyor!

Apple teknolojide sınırları zorlayan bir yeniliği daha gözler önüne serdi. Şirketin üzerinde çalıştığı beyin kontrollü sistemler artık yalnızca konsept olmaktan çıkıyor. iPhone, iPad ve Mac gibi cihazları düşünce gücüyle kontrol etmek artık bir gerçekliğe dönüşüyor. Üstelik bu sistemin ilk canlı demosu da yayınlandı.

Apple'ın bu alandaki gelişimi Synchron adlı nöroteknoloji firmasıyla yapılan iş birliği sayesinde hız kazandı. Synchron tarafından geliştirilen Stentrode adlı implant sayesinde kullanıcılar beyin sinyallerini doğrudan Apple cihazlarına iletebiliyor. Bu sistem klasik ameliyatlara kıyasla oldukça az invaziv bir prosedürle boyun damarından beyne yerleştiriliyor.

Teknolojinin en dikkat çeken noktası ise Synchron'un COMMAND çalışmasına katılan ALS hastası Mark Jackson tarafından gösterildi. Yayınlanan yeni videoda Mark iPad’in ana ekranında dolaşıyor uygulamaları açıyor ve yalnızca düşünce gücüyle mesaj yazıyor.

Synchron yetkilileri Kurt Haggstrom ve Peter Yoo’nun açıklamasına göre Apple cihazlarına özel geliştirilen yeni BCI HID protokolü bu düşünce kontrollü deneyimin merkezinde yer alıyor. Sistem beynin motor korteksinden alınan sinyalleri doğrudan iOS 26 ve iPadOS 26 sistemlerine aktarıyor.

Synchron’un bu teknolojisi şu anda deneme aşamasında. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı bu implant bugüne kadar 10 kişiye uygulanmış durumda. Ancak ilerleyen dönemde bu sayının hızla artması ve beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI) engelli bireyler başta olmak üzere çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması bekleniyor.