500 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store'un yıllardır durdurak bilmeden ücretsiz oyun dağıtıyor olmasına Steam ve diğer platformlar da kayıtsız kalamadı ve ücretsiz oyun furyası giderek büyüdü. Bugün de Steam'de tam 500 TL değerindeki bir oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

Yalnızca Steam'de ücretsiz olarak dağıtılan 500 TL değerindeki Islands of Insight, yalnızca sınırlı süreliğine ücretsiz olarak Steam kütüphanesine eklenebiliyor. Bu süre ne yazık ki belirtilmiş değil ama elinizi çabuk tutup kütüphanenize ekleyerek ömür boyu oyuna sahip olabilirsiniz.

Islands of Insight Oyunculara Neler Sunuyor?

Bu yılın Şubat ayında piyasaya sürülen Islands of Insight, temelde bulmaca türünde bir oyun ancak çok oyunculu olarak arkadaşlarınızla veya başkalarıyla oynayabiliyorsunuz.

Antik harikalar ve doğal güzelliklerle dolu fantastik bir diyarda geçen bulmaca oyununda çözülecek gizemli bulmacalar, ortaya çıkarılacak sırlar ve keşfedilecek canlı manzaralar oyuncuları bekliyor.

Islands of Insight Nasıl Ücretsiz Alınır?