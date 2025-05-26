Elektrikli Otomobil Sahipleri Dikkat: Bu Araç Şarjdayken Yandı!

Ankara'da yaşanan olayda bir elektrikli otomobil yanlış şarj etme yöntemi sebebiyle yandı. Olayın ardından konuyla ilgili olarak en çok garanti konusu soruldu. Ancak kullanıcının yanlış tercihi sebebiyle yanan otomobil garanti dışında kalıyor. Peki aracın yanmasına sebep olan yanlış yöntem ne? Tüketiciler nelere dikkat etmeli. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yanlış Şarj Edilen Otomobil Alev Aldı!

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı güvenliği konusundaki hassasiyet de artıyor. Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşanan bir olay bu araçların şarj işlemleri sırasında doğru ekipman kullanmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Henüz birkaç yüz kilometrede olan elektrikli bir SUV model ilk şarj işlemlerinden birinde çıkan yangınla neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay Ankara Dikmen Akpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Skywell ET5 model elektrikli araç kullanıcı tarafından ev tipi makaralı bir uzatma kablosuyla şarj edilmeye çalışıldı. Ancak bu tür kabloların elektrikli araçlar gibi yüksek akım çeken sistemlerle uyumlu olmaması felaketle sonuçlandı. Kısa sürede aşırı ısınan kablo tutuştu ve yangın araca sıçradı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre olay sırasında hızlı şekilde müdahale edilmesine rağmen aracın büyük bir bölümü alevlere teslim oldu.

Yangının ardından gelen incelemelerde olayın kaynağı olarak kullanılan uygunsuz uzatma kablosu gösterildi. Bu tür ev tipi kabloların yüksek watt’lı şarj cihazlarını uzun süre destekleyemeyeceği ve zamanla aşırı ısınarak yangın riski oluşturabileceği uzmanlar tarafından yıllardır dile getiriliyor. Özellikle makaralı kabloların iç içe sarılı yapısı, ısıyı içeride hapsederek erimeye ve tutuşmaya zemin hazırlıyor.

Bu olay elektrikli araç kullanıcılarına önemli bir uyarı niteliğinde. Sadece aracın teknik özelliklerine değil şarj altyapısına da dikkat edilmesi gerekiyor. Yetkililer evde şarj işlemleri için mutlaka uygun priz sistemleri veya duvara monte şarj istasyonları gibi güvenli yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Elektrikli mobilitenin yükselişte olduğu bu dönemde bireysel hataların pahalıya mal olabileceğini unutmamak gerekiyor. Doğru ekipman kullanımı yalnızca aracınızı değil, yaşadığınız ortamı ve can güvenliğinizi de koruma altına alır.

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