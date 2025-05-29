NATO'dan Türk İHA'larına Büyük Övgü!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında önemli bir bölüm insansız hava araçlarına ayrılmış durumda. Bu kapsamda pek çok proje hayata geçirilirken bu ürünlerden bazılarıda özellikle yakın dünya tarihinde farklı savaşlarda kullanıldı.

Bunlarla birlikte NATO gibi pek çok kuruluşunda dikkatini çeken araçlar farklı yorumlar aldı. NATO'dan gelen son açıklamalardaysa Türk İHA'larına büyük bir övgü vardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

NATO: Sizinkiler Zirvede, Savaşta Kanıtlandı!

Türk insansız hava araçları pek çok farklı görevde ve konumda kullanıldı. Bunlar arasında yaşanan depremler sonrası arama-kurtarma çalışmaları, aktif keşif ve gözetleme, savaş anında sıcak çatışma bölgesine intikal gibi pek çok faklı işlev yer almakta.

Bununla birlikte farklı ülkelerde içerisinde bulunmuş oldukları savaşlarda ve işgal durumlarında da yine bu İHA modellerini kullandılar. Tabi bu durum NATO'nun da dikkatinden kaçmadı. Amiral Dragone’nin ifadelerine göre Türkiye insansız sistemlerin gelişimini ve gelecek potansiyelini ilk anlayan ülkelerden biri oldu.

Dragone “Sizinkiler zirvede. Sizinkiler savaşta kanıtlandı.” diyerek Türk İHA’larının sahada gösterdiği başarıya dikkat çekti. Bu ifadeler başta Bayraktar TB2 olmak üzere Türk İHA’larının Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi farklı sahalarda gösterdiği etkinliğe işaret ediyor.

İnsansız hava araçlarının yanı sıra Dragone Türkiye’nin insansız deniz ve su altı sistemleri konusundaki yatırımlarını da değerlendirdi. Düşük maliyetli ve yüksek etki potansiyeline sahip bu sistemlerin NATO içindeki stratejik önemine değindi.

Türkiye’nin yalnızca kara ve hava değil, deniz alanında da İHA kullanımını çeşitlendirmesi, ittifak içindeki operasyonel kapasiteye katkı sağlıyor. Amiral Dragone, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO içindeki konumunu da ayrı bir başlık altında değerlendirdi.

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusu olduğunu hatırlatan Dragone “Hazırlık seviyesi, operasyonel verimliliği ve caydırıcılık kapasitesiyle Türkiye güvenilir bir müttefik.” ifadesini kullandı. Ayrıca Kosova’daki KFOR görevinde Türkiye’nin sağladığı katkının da altını çizdi.

Türkiye’nin sahadaki başarısı uluslararası düzeyde karşılık buluyor Dragone’nin yaptığı açıklamalar Türkiye’nin savunma alanında attığı adımların yalnızca ulusal düzeyde değil uluslararası alanda da dikkatle takip edildiğini ortaya koyuyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...