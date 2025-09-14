Rusya’da Ukrayna Kamikaze Drone'u Benzinliği Hedef Aldı! [Video]

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş son hız devam ediyor. Her iki ülke de teknolojik güçlerini birbirlerine karşı kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen kamikaze drone modelleri de savaşta kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından gönderilen ve Rusya'daki bir benzinliği hedef aldığı iddia edilen insansız hava aracının kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rusya’da Benzinliği Hedef Alan Ukrayna Drone'u Patlamadı: Facia Ucuz Atlatıldı!

Rusya’da yaşanan bir olayda Ukrayna’ya ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracı (İHA) benzinlik yakınlarında görüldü. Hedef aldığı iddia edilen noktaya ulaşan drone, beklenmedik şekilde patlamadı. O anlar bölgedeki bir kişi tarafından kameraya kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde drone’nun benzinlik üzerinde alçak uçuş yaptığı ve yere temas ettiği görülüyor.

Rusya'da benzinliği hedef alan ancak patlamayan Ukrayna'ya ait drone, bir kişi tarafından kaydedildi.pic.twitter.com/rnhU7HXezo — BPT (@bpthaber) September 13, 2025

Ancak aracın infilak etmemesi dikkat çekti. Patlama olmaması nedeniyle bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı. Kısacası olay o sıra benzinlikte bulunan sivil halk için oldukça ucuz atlatıldı. Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava araçları sık sık saldırı amaçlı kullanılıyor. Özellikle enerji altyapıları ve askeri hedefler, bu saldırılarda öne çıkan noktalar oluyor.

Fakat bu kez bir benzinliği hedef aldığı belirtilen insansız hava aracının patlamaması gündemde farklı bir etki yarattı. Kaydedilen videonun kısa sürede sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, olayın arka planı üzerine farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Kimileri drone’nun teknik bir arıza nedeniyle infilak etmediğini öne sürerken bazıları da saldırının başarısız olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, savaş boyunca İHA saldırılarının hem Rusya hem de Ukrayna için kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Özellikle sivil alanlara yakın bölgelerde yaşanan bu tür olaylar, güvenlik endişelerini artırmaya devam ediyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...