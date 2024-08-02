Bu Defa İspanya İçin Uçacak! Tam 24 Hürjet Uçağı Satın Alındı

TUSAŞ'ın gururu Hürjet, İspanya Hava Kuvvetleri'nin yeni gözdesi oldu. Türkiye'nin milli savunma sanayisinin önemli bir başarı hikayesi olan Hürjet, İspanya ile yapılan anlaşma ile önemli bir ihracat başarısına imza attı.

İspanya, yaşlanan F-5 filosunu modernize etmek amacıyla Türk yapımı 24 adet Hürjet eğitim uçağı satın alma kararı aldı. Ayrıca, İspanya, stratejik taşıma filosunu güçlendirmek için 6 adet yeni A400M askeri nakliye uçağı da sipariş etti.

İspanya Hava Kuvvetleri 27 Hürjet Uçağı Satın Aldı

Geçtiğimiz günlerde Hürjet'in bir prototipi, Madrid'deki Torrejon de Ardoz üssüne indi. Bu gelişme, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin hızla ilerlediğini gösterdi. Yakın gelecekte ise bir İspanyol heyetinin, uçak değişim anlaşması için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

İspanya, bu anlaşma ile sadece filosunu modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda kullanılmayan A400M uçaklarını da elden çıkaracak. Böylece, daha verimli ve modern bir hava kuvvetine sahip olacak.

Ayrıca, TUSAŞ tarafından turbofan motorlu, ileri seviye bir jet uçağı olarak üretilen Hürjet’in gelecekte, uçak gemilerine iniş kalkış yapabilen bir varyantının da üretime geçmesi planlanıyor.

Türk Hürjet'inin İspanya Hava Kuvvetleri'ne katılması, hem Türkiye hem de İspanya için önemli bir dönüm noktası. Anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin güçlenmesi ve Türk savunma sanayisinin dünya çapında tanınması açısından büyük önem taşıyor.