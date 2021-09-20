İsrail Uzaktan Kumandalı Silah ile İranlı Bilim Adamını Öldürdü

İsrail uzaktan kumandalı silahını İran'a yöneltti. İsrailli ajanlar, yıllardır İran'ın en iyi nükleer bilim insanını öldürmek istiyordu. Ancak teknoloji sayesinde bunu hiçbir ajan olmadan yapmanın bir yolunu buldular: uzaktan kumandalı, yapay zeka destekli bir makineli tüfek kullanmak.

Pek çok ülke, insanları insansız hava araçlarıyla öldürdü, ancak bu saldırılar artık robotik silahları içeriyor gibi görünüyor. İsrail'in İranlı bir bilim insanına suikast düzenlemek için uzaktan kumandalı bir silah kullandığı bildirildi.

İsrail uzaktan kumandalı silahla İran'ı hedef alıyor

New York Times kaynakları, İsrail'in 27 Kasım 2020'de İranlı üst düzey nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'i uzaktan kumandalı, yapay zeka destekli bir makineli tüfek kullanarak öldürdüğünü iddia ediyor. İsrail'in silahı yol kenarındaki bir kamyonete monte ettiği ve Fakhrizadeh'in arabası yaklaştığında uzaktaki bir operatörün bir uydu bağlantısı kullanarak silahı ateşlediği bildirildi.

Bu saldırının kesin olarak İsrail tarafından yapıldığı saptanmış değil. Ancak ismi açıklanmayan İranlı yetkililerin söylediği gibi, yüz tanıma nişan almaya yardımcı olmak için kullanılmadı. İsrail'in, yapay zekayı uydu sisteminin gecikmesini ve silah geri tepmesini telafi etmek için kullandığı iddia edilirken, ajanlar net görüntü elde etmek için kameralı yem araba kullandı ve Fakhrizadeh'i tanımladı.

Her ne kadar The Times'ın raporu kısmen Fakhrizadeh ailesinin medyaya yaptığı açıklamalara dayansa da, hiçbir hükümet robotik silah kullanımını kamuoyuna açıklamadı. Kaynaklara göre İranlı müfettişler saldırının niteliğini sadece tesadüfen belirledi. İsrailli ajanlar kanıtları yok etmek amacıyla kamyonu patlattı, ancak ekipman bozulmadan kaldı.

İsrail'in, İran için bu teknolojiyi kullanmış olması şaşırtıcı değil. Uzaktan kumandalı silahın kurulumu zor olsa da (İsrail parçaları çok yavaş bir şekilde monte etti), hem ajanları tehlikeden uzak tutuyor hem de drone gibi radara yakalanmak kaçınıyordu. Silah planlandığı gibi imha edilmiş olsaydı, İran suikast yöntemini belirleyemeyebilirdi.

Sonuç olarak -en azından yakın gelecekte- İran merkezli bir suikast dalgası görmeyeceğiz, çünkü Fahrizadeh'in birden fazla güvenlik önerisini görmezden geldiği ifade edildi.

New York Times kaynaklarının bu iddiaları doğruysa, casusluğun geleceğine dair gerçekçi bir ipucu verebilir. Yani suikastçılar artık kendileri için çok az risk, düşmanlara çok az uyarı ve daha fazla inkar edilebilirlik şansı ile hedefleri ortadan kaldırmak için robotik kullanabilir.