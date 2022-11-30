Beklenen Oldu: İstanbul'a 2.125 Yeni Taksi Geliyor!

İstanbul'da bir süredir devam eden taksi problemi nihayete eriyor. 1.803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi UKOME'de kabul edildi ve böylelikle İstanbul'da 2.125 yeni taksinin hizmete başlayacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte İstanbul'da 2.125 yeni taksinin hizmete başlayacağı açıklanmış oldu. Başkan Ekrem İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un taksi sorununu çözmek için attığımız adım sonuç verdi. İhtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı. İstanbul’un ihtiyaç duyduğu sayıda taksi için mücadele devam edecek. Yeni taksiler hayırlı olsun."

İstanbullu’lara yakışan standartlarda 2.125 adet yeni taksi yakında hizmete başlayacak hayırlı olsun 🎉



Başta Başkanımız @ekrem_imamoglu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederiz 🚖🫶#16MilyonİçinÇalışıyoruz pic.twitter.com/CKevOKx1zI — Gencay Özcan (@gencayozcn) November 30, 2022

Teklif Daha Önce 14 Kez Reddedilmişti

Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda asıl odak ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesiydi. Bir süredir tıkanan görüşmeler bugün itibariyle nihayete ermiş oldu.

Daha önce Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yetersiz olduğunu söylediği taksi sayısına gerekli düzenlemeler UKOME'de 14 kez reddedilmişti.