İstanbul Taksiciler Odası ve Martı Arasında Büyük Gerginlik: Martı'nın Sahibi Sessizliğini Bozdu!

Bilindiği üzere Martı şirketinin kurucusu scooter hizmetinin yanı sıra yeni bir girişim başlattı. Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem bu yeni girişiminde Martı kullanıcılarının birbirleriyle araç paylaşmasını sağlıyor ancak görünüşe göre bu durum İstanbul Taksiciler Odası'nın büyük tepkisini çekti.

Peki Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in yeni girişimi tam olarak ne? TAG adını verdiği bu yeni girişim sayesinde uygulamadaki gerekli kısımdan gitmek istediğiniz yeri seçtiğinizde, başka bir Martı kullanıcısı o kişinin yakınlarındaysa bildirim alıyor ve belirli ücret karşılığında o yere o kişiyle birlikte gidebiliyor.

Bitaksi gibi hizmetlerden tanıdığımız bu hizmet sayesinde Oğuz Alper Öktem, ülkedeki trafik sorununun ve yollardaki otomobil fazlalılığının çözüleceğine inandığını belirtiyor.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'den Yanıt Geldi

Bu video bir “tehdide cevap” videosudur!

Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnizca sanadir @eyupaksu24… pic.twitter.com/xYWGVtmLAa — OguzAlperOktem (@OguzAlperOktem) November 15, 2022

Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından İstanbul Taksiciler Odası Başkanı, sosyal medya üzerinden Oğuz Alper Öktem'e Martı hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirmişti. Konuyla ilgili Oğuz Alper Öktem şahsi Twitter hesabından İstanbul Taksiciler Odası Başkanı tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Yayınladığı videoda Martı'nın başarılarından söz eden Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı tarafından aldığı tehditlerden de bahsediyor. Taksi sistemindeki problemlere değinen ve bunu çözmeyi amaçladıkları belirten Oğuz Alper Öktem, sorunların çözümüne katkıda bulunacağını ve TAG özelliğinin arkasında olduğunu belirtiyor.

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