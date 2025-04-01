İstanbul Ankara Arası 80 Dakikaya Düşecek! SHT Projesi Başladı!

Yüksek Hızlı Tren teknolojileri artık demode bir hal alırken sıra Süper Hızlı Tren projelerine geldi. Bu proje sayesinde ulaşıma harcanan süreler azalırken vatandaşlar bir yerden bir yere gitmek konusunda daha az sıkıntı yaşayacak. Süper Hızlı Tren projesi sayesinde İstanbul-Ankara arasındaki mesafenin 80 dakikaya düşmesi bekleniyor. Ayrıca Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek olan demiryolu hattı için de yeni gelişmeler var. İşte detaylar...

İstanbul-Ankara Arası 80 Dakikaya Düşecek!

İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattından sonra tamamen yeni bir hat olacak olan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesi uzun zamandır gündemde. Toplam uzunluğu 344 kilometre olacak süper hızlı tren hattı, saatte 350 kilometre hıza çıkarak seyahat süresini 80 dakikaya indirecek. Şu anda aktif olarak kullanılan Yüksek Hızlı Trenler maksimum 250 kilometre hıza çıkarken hat içerisinde pek çok noktada 90-100 kilometre hızlarla gitmek zorunda kalıyor.

Bu düşük hızların sebepleri elbette güvenlik amaçlı ancak yolculuk süresine dezavantaj olarak yansıyor. Gelen bilgilere göre Süper Hızlı Tren hattında böyle bir problem yaşanmayacak zira YHT hattından ayrı olarak yapılacak olan SHT hattında gerekli tüm önlemler alınarak tren hızına minimum düzeyde olumsuz etkinin yaşanması planlanıyor. Bunun yanında Yüksek Hızlı Tren hatlarında da büyük değişiklik yaşanacak.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2027 yılı itibariyle YHT hat uzunluğu 4 bin 122 kilometreye çıkacak. Bu da 3 katlık bir artış anlamına geliyor. Yüksek Hızlı Tren hatlarındaki artışla birlikte yeni rotasyonlar oluşturulacak ve daha fazla noktaya ulaşım imkanı sağlanabilecek. Bu noktada otobüs ve uçak gibi diğer ulaşım araçlarının da bilet fiyatlarında düşüşler yaşanacaktır zira YHT ulaşım alanında diğer seçeneklere kıyasla sağladığı uygun fiyatlar sayesinde rekabeti arttırmakta.

Şu anda aktif olarak kullanılan veya inşaası süren YHT hatlarının listesi ise şöyle;