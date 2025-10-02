Son Dakika: İstanbul'da Deprem Oldu

Marmara Denizi’nde bugün saat 14.55’te deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 12.5 kilometre olarak açıkladı. Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan deprem, İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İstanbul'da Deprem Oldu

AFAD’ın paylaştığı verilere göre ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Merkez üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem yalnızca İstanbul’da değil, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir’de de hissedildi.

Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açarken, vatandaşlar güvenli alanlara yöneldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

— ayrıntılar geliyor…