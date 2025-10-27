Balıkesir'de Korkutan Deprem: İstanbul ve İzmir'de de Hissedildi

Kandillli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir’de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Manisa gibi çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi.

Balıkesir'deki Depremin Büyüklüğü 6 Olarak Ölçüldü

Deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, İstanbul’un birçok ilçesinde sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı. AFAD tarafından yapılan ilk açıklamada, depremin merkez üssünün Balıkesir’in batı kesimleri olduğu ve yaklaşık 11.4 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Şu ana kadar can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması ve hasarlı binalara girilmemesi yönünde vatandaşları uyardı. Sarsıntının neden olduğu bilanço ise şimdilik belirsiz.

Ayrıca yoğunluk nedeniyle iletişimde sorunlar yaşanabileceğini ve kullanıcıların bunun önüne geçmek adına WhatsApp ile arama gibi iletişim kanallarını tercih etmeleri gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Olası acil yardım ihtiyacı olan kişilerin iletişimine engel olmamak adına mümkün olduğunca veri üzerinden haberleşmek şu aşamada daha sağlıklı.