Son Dakika: İstanbul'da Deprem Oldu

İstanbul'da deprem oldu. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen depremlerin ardından şimdi de doğrudan merkezi marmara denizi olan bir değrem meydana geldi. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen sarsıntı vatandaşları korkuttu.

İstanbul'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

İstanbul'da öğleden sonra saatlerinde meydana gelen deprem, vatandaşlarda endişe yarattı. Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gerçekleşen sarsıntı, başta Silivri olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Bugün saat 14:24'te Silivri açıklarında meydana gelen deprem, 13.3 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem merkez üssünün koordinatları 40.8022 kuzey, 28.285 doğu olarak belirlendi. Sarsıntı, özellikle kıyı şeridindeki ilçelerde belirgin şekilde hissedilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak sosyal medyada vatandaşlar yaşadıkları korkuyu paylaşarak birbirlerine geçmiş olsun mesajları iletti.

Marmara Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle bu tür orta büyüklükteki depremler zaman zaman yaşanıyor. Ancak uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.