SON DAKİKA: İstanbul ve Bursa'da Korkutan Deprem!

Saat 10.40 sularında İstanbul ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi.

Depreme dair ilk detaylar yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Merkez üssü Marmara Denizi'nin Gemlik Korfezi olduğu belirtilen depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi.

Depremin Şiddeti 5.1 Olarak Açıklandı

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Çanakkale ve daha birçok çevre ilden hissedildiği depreme yönelik AFAD'ın açıklaması 5.1 büyüklüğe işaret ederken, Kandilli ise 4.8 şiddetinde gerçekleştiğini belirtti.

Derinliği 8.98 km olarak açıklanan depreme yönelik herhangi bir acil durum bilgisi bulunmuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından "AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.