Deprem Riski Hangi Bölgelerde Yüksek: Nerelerde Yeni Deprem Olabilir?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin sonrasında riski bölgeler ve yeni depremin nerelerde olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Uzmanlar bu konuya detaylı şekilde açıklık getirmiştir. Uzmanlara göre bir yerde deprem meydana geldiyse ve açığa çıkacak enerjinin belirli bölümü de o fayın olduğu uzanımına doğru uzanabilir.

Böyle durumlarda enerji boşalarak atmosfere dağılmıyor. Enerjinin bir kısmı iki uca doğru transfer ediliyor. Kahramanmaraş, Hatay gibi kentlerde büyük yıkımlara yol açan depremin sebebini uzmanlar; o bölgede kırılmamış olan faylarda enerji birikmelerine bağladılar.

Faylarda biriken enerji kırılarak depreme sebep olabilir. Uzmanlar, uzun bir süre Hatay ve Kahramanmaraş’ın olduğu alanda fay hattındaki enerjinin boşalmasına bağlı olarak uzun süre büyük deprem yaşanmayacağını belirtiyorlar.

Adana ve Hakkari’de Deprem Olabilir

Adana’da Doğu Anadolu faylarının kolları yer alıyor. Bu nedenle Adana ve çevresine enerji transfer edilme olasılığı çok yüksek. Enerjinin etkisiyle fay hatlarının kollarından bir tanesi dahi tetiklense Adana’da deprem yaşanabilir.

Uzmanlar, deprem riski taşıyan yerler arasında Hakkari’yi de gösteriyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem Doğu Anadolu Bölgesini’ de hareketlendirdi. Arabistan levhasının kuzeye ilerlediği düşünüldüğünde Hakkari yöresinde de deprem olabileceği düşünülüyor.

Doğu Anadolu fayı üzerindeki hareketler büyük ölçüde kuzeydeki Bingöl Karlıova ve Göynük’ü harekete geçirecek. Dolayısıyla bahsedilen bölgede de deprem olma olasılığı yüksek. Özetle; Kuzey Anadolu fayının kırılmamış olan alanlarını tetikleyerek yeni bir deprem olabilir.

Yeni Deprem Nerelerde Olabilir?

Yukarıda belirttiğimiz Adana ve Hakkari dışında İstanbul ve çevresinde yani Marmara’da deprem olması bekleniyor. Yeni depremin nerede olacağıyla ilgili en net bilgi; deprem haritasında belirtilmiştir. Haritada birinci derece deprem riski taşıyan iller, ikinci derece deprem riski taşıyan iller ve üçüncü derece deprem riski taşıyan iller açıkça ifade edilmiştir.

Birinci derecede deprem riski taşıyan illerin bazıları şunlardır;

İzmir,

Karabük,

Çankırı,

Aydın,

Siirt,

Hatay,

Çankırı,

Balıkesir,

Bilecik,

Yalova,

Osmaniye,

Uşak,

Manisa,

Erzincan,

Muğla,

Bursa,

Tokat,

İkinci derece deprem riski taşıyan illerin bazıları;

İstanbul 1. ve 2. Bölge,

Afyon,

Erzurum,

Diyarbakır,

Eskişehir,

Erzurum,

Üçüncü derece deprem riski taşıyan illerden bir kısmını da şu şekilde açıklayabiliriz;

Nevşehir,

Eskişehir,

Mardin,

Samsun,

Sinop,

Türkiye’de deprem riski taşıyan bölgelerin olduğu alanları detaylı olarak; “Türkiye’de Deprem Riski En Yüksek İller” başlıklı yazımızdan da inceleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Deprem riski yüksek olan bölgelerle nerelerde yeni depremlerin yaşanacağına dair merak edilen soruları ve cevaplarını sizler için açıkladık.

1. Evimden Fay Hattı Geçiyor mu? Nasıl Öğrenebilirim?

Evinizden fay hattı geçip geçmediğini “e-devlet” üzerinden öğrenebilirsiniz. E-devlete giriş yapıp “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden fay hattının geçip geçmediği öğrenilebilir.

2. En Güçlü Deprem Nerede Oldu?

Dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında Valdivia Şili’ de meydana geldi. Türkiye’deyse en güçlü depremlerse; geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerdir. Geçmişte 27 Aralık 1939 yılında Erzincan’da 7,9 şiddetindeki depremde büyük olarak ifade edilebilir.

3. Türkiye’de Deprem Riski En Az 3 Şehir

Türkiye’de deprem riski az olan 3 ilimiz; Karaman, Kırklareli ve Nevşehir’dir. Ayrıca Aksaray, Edirne, Adana, Ankara, Konya, Rize, Niğde, Sinop, Artvin ve Giresun illerimizde de deprem riski azdır.