Uçuşlar Haziran ayında yeniden başlayacak. Peki, havaalanlarında hangi önlemler alındı? İşte İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sağlığı için alınan yeni önlemler

THY (Türk Hava Yolları), koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarının 4 Haziran, dış hat uçuşlarının 10 Haziran’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Pegasus da 3 Haziran’a kadar tüm yurt içi seferlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Yolcuların güvenliğini sağlamak için alınan önlemleri de duyurmuşlardı.

Değerli yolcularımızın dikkatine,



Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Hayat Eve Sığar” projesine uygun olarak, yolcularımızın iç hat uçuşlarımıza kabulü, kişiye özel üretilen “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu ile sağlanacaktır.



Detaylı bilgi için; https://t.co/nM6Z43zEvD pic.twitter.com/BLLlosvWw0 — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) May 21, 2020

#PegasusSağlıklıUçuşlar diler! ✈

Sağlıklı bir uçuş için bu adımlara dikkat etmeyi unutmayın. Yeni dönem uçuşlarımızda aldığımız önlemlerin tamamını görmek için videomuzu izleyebilirsiniz: https://t.co/IWLJhYxsKr pic.twitter.com/fK1Fa0PChQ — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 29, 2020

Uçuşlar çok yakında başlayacak. Hem uçaklarda hem de havaalanlarında koronavirüs tedbirlerinin alındığı söyleniyor. İstanbul Havalimanı’nda Kovid-19 kapsamında alınan önlemler terminalin belirli alanlarına yerleştirilmiş durumda. İşte havalimanında alınan yeni tedbirler:

İstanbul Havalimanı'nda Alınan Koronavirüs Tedbirleri