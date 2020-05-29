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İstanbul Havalimanı'nda Alınan Koronavirüs Tedbirleri

Erkan Calp
Erkan Calp -

Uçuşlar Haziran ayında yeniden başlayacak. Peki, havaalanlarında hangi önlemler alındı? İşte İstanbul Havalimanı’nda yolcuların sağlığı için alınan yeni önlemler

THY (Türk Hava Yolları), koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarının 4 Haziran, dış hat uçuşlarının 10 Haziran’a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. Pegasus da 3 Haziran’a kadar tüm yurt içi seferlerini iptal ettiklerini duyurmuştu. Yolcuların güvenliğini sağlamak için alınan önlemleri de duyurmuşlardı.

Uçuşlar çok yakında başlayacak. Hem uçaklarda hem de havaalanlarında koronavirüs tedbirlerinin alındığı söyleniyor. İstanbul Havalimanı’nda Kovid-19 kapsamında alınan önlemler terminalin belirli alanlarına yerleştirilmiş durumda. İşte havalimanında alınan yeni tedbirler:

İstanbul Havalimanı'nda Alınan Koronavirüs Tedbirleri

  • Yolcuların girişlerde termal kameralarla ve akıllı kasklarla vücut sıcaklığı ölçülecek. Sıcaklığı yüksek çıkan yolcular, hemen ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Kaskların üzerinde bulunana kameralar, yüz tanıma ve telefonlarda üretilen, kişiye özel karekod (QR) ile birlikte kişinin sıcaklık ölçümünü eşleştirebiliyor.
  • Terminalin çeşitli bölümlerinden görevlendirilen İGA Hijyen Ekibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecek.
  • Havalimanı giriş kapılarındaki X-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek.
  • Güvenlikte sırada bekleyen yolcuların sosyal mesafeyi koruması için takılan sensörler, kuralı ihlal eden yolcularda sinyal verecek.
  • Yolcu karşılama ve uğurlamaya gelenler alınmayacak.

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