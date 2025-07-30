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Turkish Airlines APK

Turkish Airlines APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,744
  • DOSYA BOYUTU 165 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Turkish Airlines
  • İndir

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirin, uçuş işlemlerini hızlıca yapın.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Art arda 4 kez Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi Turkish Airlines’ın Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı resmi mobil uygulamasıdır.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) Android uygulaması ile bilet satın almaktan Miles & Smiles hizmetlerine erişime kadar pek çok işlemi mobil cihazınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Teklifleri inceleyerek en uygun fiyatlı bileti rahatlıkla bulabilir ve birkaç adımda biletinizi satın alabilirsiniz. Türk Hava Yolları sadakat programına üye olabilir, Türk Hava Yolları uçuşlarının kalkış ve varış durumlarına erişebilirsiniz.

Türk Hava Yolları Uçak Bileti Uygulaması İndir

Türk Hava Yolları’nın resmi mobil uygulaması, animasyonlarla süslenmiş son derece modern arayüz ile gelmektedir. Bilet al, Check in, Öde ve Uç, Uçuş Durumu ve Miles & Smiles öğelerinden oluşan arayüzün kullanımı oldukça rahat. Bunlar dışında yukarı kaydırma hareketiyle diğer seçeneklere, aşağı kaydırma hareketiyle de dünyanın dört bir yanındaki ülkelere en uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz teklifler sayfasına erişebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda sıklıkla Turkish Airlines’ı tercih eden biriyseniz, uçuş öncesi tüm işlemlerinizi zahmetsizce yapabileceğiniz resmi uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulaması Özellikleri

  • Seçimlerinizi, beğenilerinizi, uçuşlarınızı hatırlar ve size özel öneriler sunar. 
  • Modern tasarımlı arayüz, seyahat planınızı, bilet ve Mil işlemlerinizi rahatça yapmanıza izin verir. 
  • Kredi kartınızı kameraya okutarak, kredi kartınızı kaydederek veya size uygun ödeme seçeneğiyle biletinizi kolayca satın alın.
  • Uçuşunuzu kaydederek rezervasyonunuzu dilediğiniz bir zaman yapın.
  • Seyahatinizden önce istediğiniz otelde yerinizi ayırtın ve aracınızı kiralayın.
  • Miles & Smiles ayrıcalıklarından yararlanın.
  • Çoklu uçuş seçeneği ile birden fazla uçuş içeren seyahatleriniz için biletinizi kolayca satın alın.
  • Keşfet bölümünde kampanyalar ve şehir rehberlerini inceleyin.