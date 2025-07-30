Turkish Airlines APK

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirin, uçuş işlemlerini hızlıca yapın.

Erkan Calp - 31 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Art arda 4 kez Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi Turkish Airlines’ın Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı resmi mobil uygulamasıdır.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) Android uygulaması ile bilet satın almaktan Miles & Smiles hizmetlerine erişime kadar pek çok işlemi mobil cihazınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Teklifleri inceleyerek en uygun fiyatlı bileti rahatlıkla bulabilir ve birkaç adımda biletinizi satın alabilirsiniz. Türk Hava Yolları sadakat programına üye olabilir, Türk Hava Yolları uçuşlarının kalkış ve varış durumlarına erişebilirsiniz.

Türk Hava Yolları Uçak Bileti Uygulaması İndir

Türk Hava Yolları’nın resmi mobil uygulaması, animasyonlarla süslenmiş son derece modern arayüz ile gelmektedir. Bilet al, Check in, Öde ve Uç, Uçuş Durumu ve Miles & Smiles öğelerinden oluşan arayüzün kullanımı oldukça rahat. Bunlar dışında yukarı kaydırma hareketiyle diğer seçeneklere, aşağı kaydırma hareketiyle de dünyanın dört bir yanındaki ülkelere en uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz teklifler sayfasına erişebilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda sıklıkla Turkish Airlines’ı tercih eden biriyseniz, uçuş öncesi tüm işlemlerinizi zahmetsizce yapabileceğiniz resmi uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.

Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulaması Özellikleri