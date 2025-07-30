Turkish Airlines APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,744
- DOSYA BOYUTU 165 MB
- Üretici Turkish Airlines
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Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulamasını Android telefonunuza indirin, uçuş işlemlerini hızlıca yapın.
Art arda 4 kez Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi seçilen, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi Turkish Airlines’ın Android telefon ve tablet kullanıcıları için hazırladığı resmi mobil uygulamasıdır.
Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) Android uygulaması ile bilet satın almaktan Miles & Smiles hizmetlerine erişime kadar pek çok işlemi mobil cihazınız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Teklifleri inceleyerek en uygun fiyatlı bileti rahatlıkla bulabilir ve birkaç adımda biletinizi satın alabilirsiniz. Türk Hava Yolları sadakat programına üye olabilir, Türk Hava Yolları uçuşlarının kalkış ve varış durumlarına erişebilirsiniz.
Türk Hava Yolları Uçak Bileti Uygulaması İndir
Türk Hava Yolları’nın resmi mobil uygulaması, animasyonlarla süslenmiş son derece modern arayüz ile gelmektedir. Bilet al, Check in, Öde ve Uç, Uçuş Durumu ve Miles & Smiles öğelerinden oluşan arayüzün kullanımı oldukça rahat. Bunlar dışında yukarı kaydırma hareketiyle diğer seçeneklere, aşağı kaydırma hareketiyle de dünyanın dört bir yanındaki ülkelere en uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz teklifler sayfasına erişebilirsiniz.
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda sıklıkla Turkish Airlines’ı tercih eden biriyseniz, uçuş öncesi tüm işlemlerinizi zahmetsizce yapabileceğiniz resmi uygulamasını kesinlikle indirmelisiniz.
Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulaması Özellikleri
- Seçimlerinizi, beğenilerinizi, uçuşlarınızı hatırlar ve size özel öneriler sunar.
- Modern tasarımlı arayüz, seyahat planınızı, bilet ve Mil işlemlerinizi rahatça yapmanıza izin verir.
- Kredi kartınızı kameraya okutarak, kredi kartınızı kaydederek veya size uygun ödeme seçeneğiyle biletinizi kolayca satın alın.
- Uçuşunuzu kaydederek rezervasyonunuzu dilediğiniz bir zaman yapın.
- Seyahatinizden önce istediğiniz otelde yerinizi ayırtın ve aracınızı kiralayın.
- Miles & Smiles ayrıcalıklarından yararlanın.
- Çoklu uçuş seçeneği ile birden fazla uçuş içeren seyahatleriniz için biletinizi kolayca satın alın.
- Keşfet bölümünde kampanyalar ve şehir rehberlerini inceleyin.
Turkish Airlines
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 876
- DOSYA BOYUTU 288 MB
- Üretici Turkish Airlines
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Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulaması ile uçuş işlemlerini hızlıca yapın.
Türkiye’nin ilk ulusal uçak firması Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulaması ile yerinizden kalkmadan dünyanın dilediğiniz yerine uçuş rezervasyonu yaptırabilir, biletinizi satın alabilir, check-in yapabilir, Miles & Smiles hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.
Türk Hava Yolları mobil uygulaması, üyelik bilgileriniz ve farklı temalarla şekillenen modern görünümlü arayüz ile geliyor; uçuş öncesi ihtiyacınız olan tüm işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilet alma, rezervasyon yapma, rezervasyonu bilete dönüştürme, koltuk seçme ve değiştirme, check-in yapma ve daha onlarca işlemi resmi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz.
Turkish Airlines (Türk Hava Yolları) mobil uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Seçimleriniz, beğenileriniz, uçuşlarınızı hatırlayıp size özel öneriler sunuyor.
- Modern, sade tasarımlı arayüz sayesinde seyahat planınızı, bilet ve Mil işlemlerinizi rahatça yapabiliyorsunuz.
- Çok sayıda ödeme seçeneği sunuluyor. Biletinizi hızlıca satın alabiliyorsunuz.
- Uçuşunuzu kaydedip rezervasyonunuzu istediğiniz zaman yapıp düzenleyebiliyorsunuz.
- Miles & Smiles üyesi olarak ödül bilet ya da Mil satın alabiliyor, diğer üyelere Mil transfer edebiliyorsunuz.
- Birden fazla uçuş için bilet satın alma işlemi çoklu uçuş seçeneğiyle son derece kolay.
- Keşfet bölümünde kampanyaların yanı sıra şehir rehberleri sizi bekliyor.
Türk Hava Yolları iPhone ve iPad uygulaması oldukça detaylı hazırlanmış. Bilet satın alırken gideceğiniz yerin hava durumunu ayrıntılı olarak görebiliyor, ne kadar mesafe uçacağınızı harita üzerinde animasyonlu olarak görebiliyor, ucunuzu takip edebiliyorsunuz.
Turkish Airlines İndir
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızda Türk Hava Yolları’ndan başkasını tercih etmiyorsanız, Turkish Airlines indirin ve tüm servislere kolaylıkla ulaşın!
Turkish Airlines
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 130
- DOSYA BOYUTU 6 MB
- Üretici Turkish Airlines
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Turkish Airlines'ın Windows Phone kullanıcıları için hazırladığı resmi uygulamasıdır.
Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu Turkish Airlines’ın resmi Windows Phone uygulamasıdır. Dünyanın dilediğiniz yerine uçuş rezervasyonunuzu rahatlıkla yapabilir, rezervasyonunuzu bilete dönüştürebilir, check-in yaparak zamandan tasarruf sağlayabilir, Türk Hava Yolları sadakat programına üye olabilir, üyeyseniz Miles & Smiles hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.
Windows Phone platformundaki en başarılı hava yolu uygulaması olan Türk Hava Yolları ile yapabilecekleriniz:
- Bilet satın alabilir, uçuş rezervasyonu yapabilir, rezervasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.
- Miles & Smiles hizmetlerine erişebilirsiniz.
- Mobil check-in yapabilir, koltuğunuzu seçebilir ve değiştirebilirsiniz.
- Teklifleri inceleyerek, dünyanın dört bir yanına uygun fiyatlarla uçabilirsiniz.
- Gideceğiniz yerin hava durumunu öğrenip, önleminizi alabilirsiniz.