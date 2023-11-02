Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'li "İstanbul İçin Son Çağrı" Filminin Fragmanı Geldi! (Video)
Netflix'in başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in bulunduğu yeni yerli filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın resmî fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!
Netflix'in yeni yerli filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan merakla beklenen ilk resmî fragman yayınlandı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı Netflix yapımının yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstleniyor ve başroldeki ikili yıllar sonra bir Netflix yapımında bir araya geliyor.
İstanbul İçin Son Çağrı Resmî Fragman
İstanbul İçin Son Çağrı Konusu
New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikâye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.
İstanbul İçin Son Çağrı Ekibi ve Oyuncular
- Yönetmen: Gönenç Uyanık
- Senarist: Nuran Evren Şit
- Yapımcı: Onur Güvenatam
- Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat
- Yapım Şirketi: OGM Pictures
İstanbul İçin Son Çağrı Ne Zaman Yayınlanacak?
Yerli Netflix yapımı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
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