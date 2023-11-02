Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'li "İstanbul İçin Son Çağrı" Filminin Fragmanı Geldi! (Video)

Netflix'in yeni yerli filmi İstanbul İçin Son Çağrı'dan merakla beklenen ilk resmî fragman yayınlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı Netflix yapımının yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstleniyor ve başroldeki ikili yıllar sonra bir Netflix yapımında bir araya geliyor.

İstanbul İçin Son Çağrı Resmî Fragman

İstanbul İçin Son Çağrı Konusu

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikâye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.

İstanbul İçin Son Çağrı Ekibi ve Oyuncular

Yönetmen: Gönenç Uyanık

Gönenç Uyanık Senarist: Nuran Evren Şit

Nuran Evren Şit Yapımcı: Onur Güvenatam

Onur Güvenatam Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat Yapım Şirketi: OGM Pictures

İstanbul İçin Son Çağrı Ne Zaman Yayınlanacak?

Yerli Netflix yapımı "İstanbul İçin Son Çağrı" filmi, 24 Kasım’da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.